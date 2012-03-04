محمدعلی عزیزی، تهیه‌کننده "از طاهر آباد تا نادر آباد" با بیان اینکه این تله فیلم در مرحله تدوین است و تا پایان سال تحویل شبکه یک می‌شود درباره انتخاب این نام برای فیلمش به خبرنگار مهر گفت: نادرآباد اشاره به مدینه فاضله‌ای است که در ذهن افراد جامعه وجود دارد و در فواصل فیلم نیز مرتباً ازآن به عنوان آرمان شهر، یاد و بیان می‌شود که روستای نادر آباد بسیار پر رونق است و مردمان آن پرتلاشند، غافل از اینکه طاهرآباد نیز می‌تواند با خواست مردم روستا به نادرآباد تبدیل شود.

نویسندگی این فیلم داستانی را طاهره ولی‌پور و کارگردانی آن را یوسف سید مهدوی برعهده داشتند. پروانه معصومی، محمد سیلی، مصطفی تاری، محمد علی سلیمان تاش،علی ابوالحسنی و مژگان ترانه نیز جزو بازیگران "از طاهر آباد تا نادر آباد " هستند.

تله فیلم "از طاهر آباد تا نادر آباد" داستان هاجر آغا، یک زن فهمیده طاهرآبادی است که تصمیم می‌گیرد با استفاده از انگیزه گروهی سودجو، روستای خود را آباد کند. هاجر آغا برای رسیدن به این هدف، با بیان اینکه قصد فروش زمین خود که احتمالاً در آن گنجی پنهان شده است را دارد، افراد سودجو را به طرف خود جذب می‌کند.

اما در طول فیلم می‌بینیم افراد سودجو که برای رسیدن به زمین مجبور شده‌اند به شروط هاجر آغا که همانا ساخت مدرسه، یا کارخانه و یا بیمارستان است تن دهند، متوجه می‌شوند گنجی در کار نیست، بلکه رونق اقتصادی روستا، همان طلای واقعی پنهان است و آنها اکنون مالک بیمارستان، کارخانه، مدرسه روستا هستند که نه تنها برای آن سود آور است بلکه مورد نیاز روستاییان نیز است.