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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

وستروله:

اروپا به قانون اساسی مشترک نیاز دارد/ پیمان لیسبون ناقص است

اروپا به قانون اساسی مشترک نیاز دارد/ پیمان لیسبون ناقص است

وزیر خارجه آلمان با تاکید بر اینکه پیمان لیسبون از نظر ساختاری کمبودهایی دارد خاطر نشان کرد که اروپا به یک قانون اساسی مشترک که توسط شهروندان اروپایی تایید و انتخاب شود نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گویدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "ولت ام زونتاگ" خواهان دموکراسی بیشتر برای اتحادیه اروپا شده و نه تنها خواهان یک قانون اساسی مشترک برای این اتحادیه که توسط شهروندان اروپایی انتخاب می شود شد بلکه بر لزوم انتخاب رئیس اتحادیه اروپا توسط شهروندان اروپایی تاکید کرد.

وستروله همچنین خاطرنشان کرد: ما به شخصیتهای اروپایی نیازمندیم که ملتهای اروپایی در سراسر این قاره سبز خود را به آنها وابسته دانسته و از آنها حمایت کنند.

وی همچنین تصریح کرد: به این ترتیب من از طرح انتخاب رئیس دائمی اتحادیه اروپایی توسط شهروندان اروپایی حمایت می کنم. چنین اقدامی می تواند شور و حرارت و جنب و جوش نویی را در اتحادیه اروپا ایجاد کند.

وزیر خارجه آلمان همچنین اظهار داشت: اروپا به یک قانون اساسی مشترک که شهروندان اروپایی در یک رفراندوم به آن رای دهند نیاز دارد. قانون اساسی واحد اروپایی در اولین جریان رفراندوم در فرانسه و هلند شکست خورده و در سال 2007 قرار داد لیسبون جایگزین آن شد.

وستروله همچنین تصریح کرد که قرارداد لیسبون کمبودهایی از نظر ساختاری دارد. بسیاری از مکانیسم های تصمیم گیری در آن بسیار پیچیده بوده و هنوز شفافیت لازم را ندارند. اروپا باید بیش از این درباره هویت خود فکر و تامل کند. اروپا مجموعی از ارزشهای مشترک می باشد. این مسئله مهم است که بخشهای بعدی هماهنگی در اروپا را آماده و زمینه سازی کنیم.
 

کد مطلب 1551129

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