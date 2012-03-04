هکرهای ناشناس خودشان را هک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سایمتنک گزارش کرده است که این کار هکرها باعث شده اطلاعاتی از خود آنها افشا شود، به گفته این شرکت این اولین باری است که ناشناسها اطلاعاتی درباره خودشان را کشف می کنند.

شرکت سایمنتک می گوید اعضای گروه ناشناس فریب نوعی تروجان به نام "زئوس" را خورده و آن را بر روی سیستمهای خود نصب کرده اند و این تروجان نیز اطلاعاتی از جزئیات حسابهای بانکی و دیگر اطلاعات شخصی این هکرها را آشکار کرده است.

این شرکت در وبلاگ خود توضیح داده که چگونه اعضای گروه ناشناس در 20 ژانویه از رایانه های شخصی خود برای آغاز حمله DDoS استفاده کردند. این حمله علیه تعداد زیادی از سازمانها و گروهها از قبیل انجمن صنعت ضبط آمریکا و FBI انجام گرفته است.

بر اساس گزارش Zdnet، تعدادی از اعضای احتمالی این گروه در حین انجام این حمله تروجان زئوس را بر روی ابزار حمله ای به نام Slowloris نصب کردند، ابزاری که تهاجم DDoS بر اساس آن انجام گرفت. زمانی که اعضای گروه ناشناس این ابزار را نصب کردند اطلاعات حسابهای بانکی آنها افشا شده و به سروری دورافتاده ارسال شد. با این همه ناشناسها گزارش جدید سایمنتک را نادرست و هجو نامیده اند.