400 هزار اصله نهال رایگان در خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شریفی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارداشت: این نهال ها از گونه های، سرو، بادام، سنجد، زیتون تلخ، ارغوان، زبان گنجشک و اقاقیا است.

وی با اشاره به شعار هفته منابع طبیعی با عنوان " منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی است" عنوان کرد: کمبود آب در این استان یکی از مشکلات توسعه فضای سبز و جنگلی است.

وی از برگزاری 30 عنوان برنامه طی هفته منابع طبیعی در استان خبر داد و بیان کرد: در این هفته 13 پروژه با اعتباری 314 میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

شریفی به اجرای طرح ابتکاری همیار طبیعت در پروژه ترسیب کربن اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح دانش آموزان همانند طرح همیار پلیس با مانبع طبیعی همکاری خواهند داشت.

وی برگزاری جشن درختکاری با حضور مسئولان استان در دانشگاه آزاد بیرجند، نواخته شدن زنگ طبیعت، دیدار با خانواده های شهدا و بازنشستگان ، توزیع نهال رایگان، برگزاری مسابقات تنیس روی میز و غباروربی مزار شهدا را از جمله این برنامه ها این هفته برشمرد.

وی از آغاز طرح مشترک نهال کاری توسط دانش آموزان استان در بهمن ماه امسال خبر داد و تصریح کرد: ترویج کار منابع طبیعی، افزایش فضای سبز، بیابان زدایی و گسترش پوشش گیاهی از جمله اهداف این طرح است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: برای اولین بار تفاهم نامه مشترکی بین استانداری، اداره کل آموزش و پرورش، بسیج سازندگی و این اداره کل منعقد شد تا با مشارکت دانش آموزان، گونه های جنگلی در عرصه های منابع طبیعی استان کاشته شود.

شریفی افزود: اولین مرحله از این طرح با مشارکت دانش آموزان بیرجند و قاین انجام شده است.

وی گونه های جنگلی را شامل تاغ، آتریبلکس، اسکن بیل و... عنوان کرد و ادامه داد: متناسب با شرایط آب و هوایی و توان دانش آموزان، در هر هکتار حدود 250 نهال کاشته می شود.