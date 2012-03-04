کیفیت بخشی به سئولات آزمون نهایی سوم متوسطه

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون به جای اینکه در هر سال تحصیلی پرسشهای امتحانات نهایی را طراحی کنیم، بانک سئوالات را ایجاد کرده ایم تا دیگر نیازی به طراحی سلیقه ای سئوالات نباشد و آزمونها استاندارد برگزار شود.

وی با بیان اینکه شیوه برگزاری آزمون امتحانات نهایی همچون گذشته است و تغییری نمی کند، بیان کرد: البته بدنبال به روز کردن شیوه های برگزاری آزمون امتحانات نهایی همچون بالا بردن امنیت آزمون، صرفه جویی در هزینه ها، کیفی کردن سئوالات آزمون و افزایش ضریب تصحیح اوراق هستیم.

به گفته رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در کنکور کارشناسی سال 91، نتایج امتحانات نهایی سال سوم متوسطه 25 درصد در کنکور موثر است.