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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کیفیت بخشی به سئولات آزمون نهایی سوم متوسطه

کیفیت بخشی به سئولات آزمون نهایی سوم متوسطه

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: بدنبال کیفیت بخشی امتحان نهایی سال سوم متوسطه از لحاظ شیوه طراحی، امنیت پرسشها و کیفیت علمی و نحوه تصحیح اوراق هستیم.

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون به جای اینکه در هر سال تحصیلی پرسشهای امتحانات نهایی را طراحی کنیم، بانک سئوالات را ایجاد کرده ایم تا دیگر نیازی به طراحی سلیقه ای سئوالات نباشد و آزمونها استاندارد برگزار شود.

وی با بیان اینکه شیوه برگزاری آزمون امتحانات نهایی همچون گذشته است و تغییری نمی کند، بیان کرد: البته بدنبال به روز کردن شیوه های برگزاری آزمون امتحانات نهایی همچون بالا بردن امنیت آزمون، صرفه جویی در هزینه ها، کیفی کردن سئوالات آزمون و افزایش ضریب تصحیح اوراق هستیم.
 
به گفته رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در کنکور کارشناسی سال 91، نتایج امتحانات نهایی سال سوم متوسطه 25 درصد در کنکور موثر است.
 
کد مطلب 1551133

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