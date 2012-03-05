اعتراض هندوها به ساخت فیلمی درباره بن لادن

به گزارش خبرنگار مهر، بیگلو که در حال آماده‌سازی مراحل پیش تولید فیلمش در هندوستان است با اعتراض گروهی از افراطیون هند از احزاب محافظه کار و راستگرای هندو روبه‌رو شده است.

این در حالی است که وی مدت‌ها با سازمان سیا برای اینکه بتواند به بازسازی صحنه کشته شدن بن‌لادن در پاکستان بپردازد، درگیر بود.

در فیلم "کشتن بن‌لادن"، بازیگرانی چون جسیکا چاستین، جوئل ادگارتون، ادگار رامیرز و مارک استرلانگ ایفای نقش خواهند کرد.

فیلمنامه این پروژه سینمایی را نیز مارک بوآل، فیلمنامه‌نویس فیلم برنده اسکار "مهلکه" نوشته‌است. بیگلو برای همین فیلم توانسته بود تندیس بهترین فیلم را از آکادمی اسکار دریافت کند.