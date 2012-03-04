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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

نجار:

مشارکت کرمانیها در انتخابات بالاتر از میانگین کشوری است

مشارکت کرمانیها در انتخابات بالاتر از میانگین کشوری است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان مشارکت مردم استان کرمان در انتخابات را بالاتر از میانگین کشوری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور غرور آفرین مردم کرمان در پای صندوق های رای گفت: مردم کرمان با خلق این حماسه بزرگ بار دیگر ولایتمداری خود را به اثبات رساندند.

نجار مشارکت مردم استان کرمان در انتخابات را 70 درصد عنوان کرد و گفت: یک میلیون و 822 هزار و 583 نفر واجد شرایط رای در کرمان داشتیم.

وی با اشاره به مشارکت چشمگیر نسل جوان در انتخابات گفت: براساس آمار اعلام شده مشارکت مردم دیار کریمان از میانگین کشوری بالاتر است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ابراز داشت: مردم پشتوانه اصلی نظام هستند و با این حضور پایبندی خود به ارزش های انقلاب را به جهانیان نشان دادند.

وی برنده انتخابات را ملت ایران، کاندیداها و رای دهندگان دانست و گفت: دشمنان نظام و انقلاب با مشاهده این صحنه های باشکوه ناامید و مایوس شدند.

کد مطلب 1551135

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