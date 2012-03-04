کاریکاتوریستها و انتخابات روسیه/ وقتی رئیس جمهور و نخست وزیر مکمل باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، از همان ابتدای روی کار آمدن "دیمیتری مدودف" در روسیه کارشناسان اعلام می کردند که وی تفاوتی با "ولادیمیر پوتین" نداشته و همان سیاست های پوتین را در کرملین اجرا خواهد کرد و البته این نگاه تا امروز در روسیه حکمفرما بوده است.

در میان تصاویر طراحی شده از سوی کاریکاتوریستها تقابل روسیه با آمریکا جایگاه ویژه ای داشت.

آمریکا که امیدوار بود با روی کار آمدن مدودف، مواضع روسیه علیه واشنگتن نرمتر شود با وضعیتی روبرو شد که گویا تغییر چندانی در سرزمین تزار روی نداده است.

پوتین و مدودف به دلیل آنکه هر دو از یک حزب بودند در اغلب موارد و مسائل داخلی و خارجی با یکدیگر هم عقیده بودند و همین موضوع سبب شده بود تا برخی از مخالفین این طور تحلیل کنند که روسیه با دو رهبر اداره می شود.

براساس پیش بینی ها، پوتین برنده انتخابات امروز ریاست جمهوری روسیه خواهد بود که در صورت تحقق آن، مدودف به عنوان نخست وزیر در قدرت باقی می ماند و به قول مخالفین نوعی جابجایی میان این دو صورت می گیرد تا آنها بتوانند همچنان در قدرت باقی بمانند.