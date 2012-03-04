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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

روحی یزدی در گفتگو با مهر:

حضور گسترده در انتخابات نشان از شعور سیاسی بالای جامعه است

حضور گسترده در انتخابات نشان از شعور سیاسی بالای جامعه است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت ستاد انتخابات استان البرز و نماینده شورای نگهبان در کرج گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند نشان از شعور سیاسی بالا و قابل تقدیر جامعه است.

حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان از شعور سیاسی بالای جامعه و فهم آنها از زمان و حساسیت شرایط داشت.

وی افزود: انتخابات مجلس شورای نهم علاوه بر ضرورت و اهمیت برای انتخاب نماینده شهر ودیار و رقم زدن آینده ای پر توسعه و آباد برای کشور، از شریط و حساسیت فراملی زیادی نیز برخوردار بود که مردم آن را به خوبی درک کرده و تکلیف خود را در بر این حساسیت شرایط ادا کردند.

وی گفت: چشم بسیاری از کشورهای جهان به نحوه برگزاری انتخابات ایران، حضور مردم و نتیجه آن دوخته شده بود چه آنان که زمانهای زیادی را صرف برنامه ریزی برای خدشه دار کردن این انتخابات کرده بودند و چه آنها که در بیداری اسلامی، ایران را الگو و سرلوحه خود قرار داده اند.

حجت الاسلام روحی یزدی تصریح کرد: حضور مقتدرانه مردم در انتخابات 12 اسفند، ایران را نزد همه جهانیان سربلند و اقتدار نظام را دو چندان کرد.

وی گفت: مسئولان و نماینده های مجلس شورای اسلامی باید برای این حضور آگاهانه ارزش قائل بوده و در راه رفاه و امنیت اجتماعی مردم همیشه در صحنه ایران تلاش کنند.

کد مطلب 1551137

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