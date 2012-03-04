حضور گسترده در انتخابات نشان از شعور سیاسی بالای جامعه است

حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان از شعور سیاسی بالای جامعه و فهم آنها از زمان و حساسیت شرایط داشت.

وی افزود: انتخابات مجلس شورای نهم علاوه بر ضرورت و اهمیت برای انتخاب نماینده شهر ودیار و رقم زدن آینده ای پر توسعه و آباد برای کشور، از شریط و حساسیت فراملی زیادی نیز برخوردار بود که مردم آن را به خوبی درک کرده و تکلیف خود را در بر این حساسیت شرایط ادا کردند.

وی گفت: چشم بسیاری از کشورهای جهان به نحوه برگزاری انتخابات ایران، حضور مردم و نتیجه آن دوخته شده بود چه آنان که زمانهای زیادی را صرف برنامه ریزی برای خدشه دار کردن این انتخابات کرده بودند و چه آنها که در بیداری اسلامی، ایران را الگو و سرلوحه خود قرار داده اند.

حجت الاسلام روحی یزدی تصریح کرد: حضور مقتدرانه مردم در انتخابات 12 اسفند، ایران را نزد همه جهانیان سربلند و اقتدار نظام را دو چندان کرد.

وی گفت: مسئولان و نماینده های مجلس شورای اسلامی باید برای این حضور آگاهانه ارزش قائل بوده و در راه رفاه و امنیت اجتماعی مردم همیشه در صحنه ایران تلاش کنند.