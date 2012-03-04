دومین پیروزی ذوب آهن برابر نماینده هلند رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که ساعت 11 به وقت ایران آغاز شد، ذوب آهن توانست در سه گیم متوالی با نتیجه (25 بر 20، 25 بر 7 و 25 بر 18) نماینده هلند را شکست دهد و دومین پیروزی خود را رقم زند. ذوب آهن صبح فردا سومین دیدار خود را مقابل تیم آلمان برگزار خواهد کرد. نماینده ایران در روز نخست رقابت ها از سد روسیه گذشته بود.



رقابت های والیبال نشسته جام بین قاره ای با حضور 13 تیم در قالب دو گروه برگزار می شود و ذوب آهن اصفهان با نمایندگان روسیه، هلند، اوکراین، آلمان، کلمبیا و انگلستان همگروه است. در گروه دوم نیز تیم های مصر، قزاقستان، برزیل، آمریکا، عراق و کرواسی حضور دارند. این مسابقات از 11 تا 19 اسفند ماه در شهر قاهره در جریان است.