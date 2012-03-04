تحقیر تحریمها با انگشت اشاره ملت/ جشن همدلی در آستانه بهار برپاشد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ایران در طول تاریخ بارها و بارها دشمنان را انگشت به دهان نگاه داشته اند مصادیق پیروزی های خیره کننده ملت ایران بر دشمنان سر تا پا مسلح را می توان در اوراق تاریخ بارها و بارها دید و نکته قابل توجه در تمام این موارد و رمز مشترک همه این فتحها تیز هوشی و موقعیت شناسی مردم است.

هوشیاری و دشمن شناسی و تشخیص راه درست را که این روزها از آن به عنوان بصیرت نام می برند می توان در تک تک شهرها و روستاهای ایران اسلامی در چشم مردمان این مرز و بوم دید از هر قوم و طایفه ایران اسلامی در یک لحظه یکی می شود و آن می شود که در روز 12 اسفند رخ داد.

درحالیکه از ماهها قبل دشمنان نظام با راه اندازی دهها شبکه فارسی زبان سعی در انحطاط اجتماعی ایران و تغییر تفکر ایرانیان داشتند و بسیاری جامعه شناسان نگران این گسست سیاسی و اجتماعی بودند اما در کمال تعجب مردم در یک روز تمام این معادلات را برهم زدند و نشان دادند فرهنگ ایرانی رسوخ ناپذیر و مستقل از تمام هجمه های فرهنگی است که دشمنان میلیونها دلار طی ماههای اخیر صرف آن کرده بودند.

در حالیکه سران کشورهای جهان برای ایجاد رعب و وحشت در دل ایرانیان تهدید نظامی و اقتصادی می کنند ایرانیان در آرامش و در عین حال اقتدار دفاعی کامل به انتظار روزهای پر افتخار خود نشسته اند و هر روز یک گام دیگر به سوی آبادانی ایران گام برمی دارند.

استقامت، صبر، بصیرت، هوشیاری و برخورد به موقع شاید در دید اول تنها کلماتی شعاری باشند اما حقیقت مسلم این است که این کلمات با فرهنگ و مذهب ایرانیان یکی شده اند شاید کمتر تحلیل گر خارجی و داخلی انتظار داشت که با تحریمهای دشمنان و فشارهای اقتصادی که به مردم در آستانه انتخابات وارد شد حضور گسترده ایرانیان در پای صندوق های رای را شاهد باشد اما با گذشت 12 اسفند و نگاهی به میزان مشارکتها در برخی شهرها به خصوص مناطق محروم در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، خراسان شمالی و رضوی شاهد حضور بالای 90 درصد مردم هستیم که نمونه واضح آن یکی از محروم ترین شهرهای ایران در جنوب کرمان به نام رودبار است که مشارکت مردم 93 درصد اعلام شده است.

حضور رهبری مقتدارانه و هوشیار همچون امام خامنه ای هم اکنون یکی از بزرگترین نعمتهای ایرانیان است، رهبری هوشمندانه امام خامنه ای هم اکنون ایران اسلامی را در اوج شکوه و اقتدار قرار داده است و این نعمت خدادادی در کنار تقوی و توکل ایرانیان به خداوند رمزی دست نیافتنی برای دشمنان است.

افزایش چشمگیر آمار مشارکت در انتخابات مجلس در کشور به حدی خیره کننده و چشمگیر است که رسانه های غربی که از مدتها قبل در فکر تحریم انتخابات از سوی مردم بودند به یکباره پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات دم فرو بستند و در سوکت فرو رفتند.

در حالیکه سران دهها کشور به ظاهر پیشرفته غرب از ماهها قبل در اتاقهای فکر خود به دنبال راهکاری برای فشار آوردن به مردم بودند و با وضع تحریمها مستقیما مردم ایران را نشانه گرفتند اما این مردان و زنان ایران زمین بودند که با یک انگشت اشاره خود تمام تفکرات و اندیشه های دشمنان را نقش بر آب کردند و یک گام بلند دیگر برای شکست دشمن در عرصه جنگ نرم برداشتند و نشان دادند که ایرانیان نه تنها در هشت سال جنگ تحمیلی با استقامت خود دشمن را خوار کردند بلکه با درایت خود این بار هر آنچه دشمن می خواست را تحقیر کردند و با حضور گسترده خود هوشمندی ایرانی را به رخ دشمنان کشاندند.



