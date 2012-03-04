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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

تشکیل اتاق فکر مشترک در خراسان رضوی با بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد

تشکیل اتاق فکر مشترک در خراسان رضوی با بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: در دستور کار قرار گرفتن تشکیل اتاق فکر مشترک با بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن، پیشرفت 30 درصدی طرح صنعتی مجتمع پالایشگاهی سبزوار و انتصاب رئیس کارگروه ستاد پشتیبانی واحدهای تولیدی استان از مهمترین اخبار صنعت و معدن خراسان رضوی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تشکیل اتاق فکر مشترک با بخش خصوصی از برنامه های سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان است که در دستور کار قرار دارد.

علی صفرزاده گفت: این امر را می توان با برگزاری نشست های مشترک با تشکل های خصوصی فعال درعرصه صنعت، معدن و تجارت و در قالب اتاق های فکر تخصصی دنبال کرد.

همچنین پیگیری مسائل بنگاه های اقتصادی را از اولویت های این سازمان برای صیانت از تولید عنوان کرد.

وی افزود: در این راستا به زودی دستورالعمل تفویض اختیارات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی به استان ابلاغ خواهدشد.

وی با اشاره به سیاست قیمت گذاری در بازار گفت: دراین خصوص به دنبال آن هستیم که قیمت گذاری متناسب با تولید انجام شود.

پیشرفت 30 درصدی طرح صنعتی مجتمع پالایشگاهی سبزوار

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از پیشرفت 30 درصدی طرح صنعتی مجتمع پالایشگاهی سبزوار خبر داد.

محمدرضا افشین اظهار کرد: طی 11 ماه گذشته از سال جهاد اقتصادی با ورود نخستین محموله تجهیزات مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی ستاره خراسان در شهرستان سبزوار میزان پیشرفت فیزیکی این مجموعه به 30 درصد رسید.

وی گفت: از ابتدای امسال با  تامین زمین مورد نیاز و رسیدن نخستین محموله تجهیزات شامل برج تقطیر، سیستم آب زدایی از نفت خام و میعانات گازی، کوره و تفکیک کننده به مجتمع فوق شاهد پیشرفت فیزیکی این پروژه بوده ایم.

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیش بینی حجم سرمایه گذاری این پروژه را 507 میلیارد ریال اعلام کرد.

افشین گفت: درصورت راه اندازی آن امکان تولید LPG، بنزین، گازوئیل و نفت کوره در مجموع با ظرفیت 209 هزارتن محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی در سبزوار فراهم خواهد شد.

رئیس ستاد پشتیبانی از واحدهای تولیدی خراسان رضوی منصوب شد

رئیس کارگروه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خراسان رضوی منصوب شد.

طبق این ابلاغیه که بر مبنای مصوبه ستاد مرکزی تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی صادر شده ، محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی مسئول پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در استان خواهد بود.

براین اساس، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان به عنوان دبیر این کارگروه تعیین شده و تقاضاهای وارده را مورد رسیدگی قرار داده و در دستور کار کارگروه قرار خواهد داد.

این اقدام به منظور سهولت و تسریع در بررسی و تصمیم‌ گیری درباره رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شده است.

با صدور دستور تشکیل مستمر جلسات کارگروه ها توسط استانداران و با بررسی دقیق و کارشناسی مسائل و مشکلات واحدها در گروه های کارشناسی، آن دسته از تصمیم‌های کارگروه که با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می‌شود و در حیطه مسئولیت های استانی دستگاه ها است با ابلاغ دبیر کارگروه استانی به دستگاه های اجرایی ذیربط اجرایی خواهد شد.

یادآور می‌شود، جلسات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی با برگزاری دو دور سفر به تمامی استانهای کشور در سال گذشته و سال جاری توانست با استفاده از اختیارات تفویض شده ناشی از اصل 127 قانون اساسی و با اتخاذ تصمیمات اجرایی در خصوص رفع برخی مشکلات واحدهای تولیدی اقدامات موثری انجام دهد.

کد مطلب 1551142

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