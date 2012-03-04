تشکیل اتاق فکر مشترک در خراسان رضوی با بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تشکیل اتاق فکر مشترک با بخش خصوصی از برنامه های سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان است که در دستور کار قرار دارد.

علی صفرزاده گفت: این امر را می توان با برگزاری نشست های مشترک با تشکل های خصوصی فعال درعرصه صنعت، معدن و تجارت و در قالب اتاق های فکر تخصصی دنبال کرد.

همچنین پیگیری مسائل بنگاه های اقتصادی را از اولویت های این سازمان برای صیانت از تولید عنوان کرد.

وی افزود: در این راستا به زودی دستورالعمل تفویض اختیارات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی به استان ابلاغ خواهدشد.

وی با اشاره به سیاست قیمت گذاری در بازار گفت: دراین خصوص به دنبال آن هستیم که قیمت گذاری متناسب با تولید انجام شود.

پیشرفت 30 درصدی طرح صنعتی مجتمع پالایشگاهی سبزوار

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از پیشرفت 30 درصدی طرح صنعتی مجتمع پالایشگاهی سبزوار خبر داد.

محمدرضا افشین اظهار کرد: طی 11 ماه گذشته از سال جهاد اقتصادی با ورود نخستین محموله تجهیزات مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی ستاره خراسان در شهرستان سبزوار میزان پیشرفت فیزیکی این مجموعه به 30 درصد رسید.

وی گفت: از ابتدای امسال با تامین زمین مورد نیاز و رسیدن نخستین محموله تجهیزات شامل برج تقطیر، سیستم آب زدایی از نفت خام و میعانات گازی، کوره و تفکیک کننده به مجتمع فوق شاهد پیشرفت فیزیکی این پروژه بوده ایم.

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیش بینی حجم سرمایه گذاری این پروژه را 507 میلیارد ریال اعلام کرد.

افشین گفت: درصورت راه اندازی آن امکان تولید LPG، بنزین، گازوئیل و نفت کوره در مجموع با ظرفیت 209 هزارتن محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی در سبزوار فراهم خواهد شد.

رئیس ستاد پشتیبانی از واحدهای تولیدی خراسان رضوی منصوب شد

رئیس کارگروه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خراسان رضوی منصوب شد.

طبق این ابلاغیه که بر مبنای مصوبه ستاد مرکزی تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی صادر شده ، محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی مسئول پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در استان خواهد بود.

براین اساس، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان به عنوان دبیر این کارگروه تعیین شده و تقاضاهای وارده را مورد رسیدگی قرار داده و در دستور کار کارگروه قرار خواهد داد.

این اقدام به منظور سهولت و تسریع در بررسی و تصمیم‌ گیری درباره رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شده است.

با صدور دستور تشکیل مستمر جلسات کارگروه ها توسط استانداران و با بررسی دقیق و کارشناسی مسائل و مشکلات واحدها در گروه های کارشناسی، آن دسته از تصمیم‌های کارگروه که با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می‌شود و در حیطه مسئولیت های استانی دستگاه ها است با ابلاغ دبیر کارگروه استانی به دستگاه های اجرایی ذیربط اجرایی خواهد شد.

یادآور می‌شود، جلسات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی با برگزاری دو دور سفر به تمامی استانهای کشور در سال گذشته و سال جاری توانست با استفاده از اختیارات تفویض شده ناشی از اصل 127 قانون اساسی و با اتخاذ تصمیمات اجرایی در خصوص رفع برخی مشکلات واحدهای تولیدی اقدامات موثری انجام دهد.