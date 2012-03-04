معرفی 40استاد برجسته دانشگاه/ اعطای تسهیلات به اساتید پژوهشگر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور امروز در حاشیه نشست کمیته تخصصی صادرات محصولات دانش بنیان در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح اعطای جایزه علامه طباطبایی به اساتید برجسته کشور، توضیح داد: یکی از مفاد اساسنامه بنیاد ملی نخبگان تقدیر و معرفی اساتید برجسته کشوری است که تاکنون مغفول مانده بود.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از اجرای این بند از اساسنامه بنیاد خبر داد و اظهار داشت: برای انتخاب اساتید برجسته 3 گروه اعضای پیوسته چهار فرهنگستان، چهره های ماندگار و اساتید نمونه کشوری در نظر گرفته شد.



وی با بیان اینکه این 3 گروه جمعیتی حدود 400 نفری را تشکیل می دهند، ادامه داد: بر اساس ضوابط خاص از میان این تعداد تاکنون 40 نفر انتخاب شده ند.



سهراب پور اضافه کرد: این افراد در حضور رئیس جمهور تقدیر می شوند ضمن آنکه از تسهیلات بنیاد که بیشتر علمی و پژوهشی است نیز برخوردار خواهند شد.



وی با اشاره به جزئیات تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به اساتید برجسته، خاطر نشان کرد: از آن جمله می توان به پذیرش دانشجویان پسادکتری از سوی این اساتید اشاره کرد. علاوه بر آن این اساتید برای اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک می توانند از خارج مهمان پژوهشی دعوت کنند و بنیاد ملی نخبگان مخارج آن را تقبل خواهد کرد.



قائم مقام بنیاد ملی نخبگان وام مسکن و اعطای گرنت پژوهشی را از دیگر تسهیلات بنیاد نام برد و افزود: مبالغ این تسهیلات نهایی نشده است و متعاقبا جزئیات آن اعلام خواهد شد.