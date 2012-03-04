برپایی 5 هزار جشن نوروز در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در ساری افزود: برنامه هایی ویژه برای معرفی نوروز باستانی ایرانیان در داخل و خارج کشور برگزار می شود.

وی اظهار داشت: توسعه گردشگری طبیعی و گردشگری دریایی در مازندران به عنوان پایلوت خطه شمال اجرایی می شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه توسعه گردشگری سلامت در استانها را در دستور کار داریم، تصریح کرد: بنا داریم دهکده سلامت کشور را در مازندران ایجاد کنیم.

جهانیان با بیان اینکه سفرهای ارزان باید در سبد فرهنگی خانوارهای ایرانی لحاظ شود، یادآور شد: توسعه زیرساختهای گردشگری در مازندران نیازمند تعامل همه دستگاههای اجرایی دارد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون هزار و 200 منطقه نمونه گردشگری در کشور شناسایی و راه اندازی شده است، افزود: تعداد تختهای اقامتی در دولتهای نهم و دهم نسبت به ادوار قبل آن از افزایش 2.5 برابری داشته است.

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور با اشاره به فعال شدن این ستاد از اوایل بهمن ماه امسال در کشور، اظهار داشت: امیدواریم مازندران که قطب گردشگری کشور بوده، نوروز 91 بتواند در میزان سفرهای ورودی رتبه برتر کشور را کسب کند.

وی از برپایی برنامه های استقبال از مسافران نوروزی، برگزاری جشنهای نوروز در مبادی ورودی و خروجی استانها خبر داد و گفت: برای نخستین بار در کشور با استفاده از پتانسیل 10 میلیون دانش آموز ایرانی، طرح همیار گردشگر در نوروز 91 در کشور اجرایی می شود.

جهانیان با تاکید بر تامین رفاه و امنیت گردشگران داخلی و خارجی در نوروز، گفت: در این راستا پلیس گردشگر را در کشور ایجاد می کنیم.

وی از برپایی پنج هزار جشن نوروزی در کشور خبر داد و گفت: سه هزار و 700 دانشجوی کارشناس گردشگری، سازمان را در ایام نوروز در انجام تعهدات خود یاری رسان هستند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به شناسایی 30 هزار خانه استیجاری در مازندران گفت: با ساماندهی این اماکن، می توان نسبت به افزایش ورودی گردشگر در استان مازندران اقدام کرد.

وی هدفگذاری سازمان گردشگری را ورود 7 میلیون توریست به ایران اعلام کرد و افزود: انتظار داریم استان مازندران بتواند حداقل یک میلیون توریست را در سال 91 بپذیرد.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با قدردانی از زحمات اسدالله محمدپور در طول مدیریتش در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، سیف الله فرزانه که پیش از این معاون سرمایه گذاری و طرحهای اداره کل بوده به سمت مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران منصوب شد.