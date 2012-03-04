کتاب هفته «نگاه پنجشنبه» از امروز منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «نگاه پنجشنبه» عنوان مجلهای است که از امروز در میان نشریات روی دکه جای گرفته و قرار است از این پس هر هفته منتشر شود.
این نشریه با موضوع فرهنگ،هنر،ادبیات و جامعه با سردبیری سیدعلی میرفتاح منتشر میشود.
«نگاه پنجشنبه» در اولین شماره با پروندهای به نام «مظنونین همیشگی» به موضوع روزنامه و روزنامهنگاری پرداخته است. در این پرونده یادداشتها و مصاحبههایی از عباس عبدی، بیژن عبدالکریمی، حبیب احمدزاده و سرگه بارسقیان منتشر شده است.
همچنین در شماره نخست هفتهنامه «نگاه پنجشنبه» مطالبی از آیدین آغداشلو، فریدون مجلسی، اکبر نبوی، فاطمه راکعی، مژگان اینانلو، کاظم چلیپا، سیدعبدالجواد موسوی، مجید قیصری و ابوالفضل زرویی بیان شده است.
حسین واحدیپور، مدیر مسئول« نگاه پنجشنبه» در بخش یادداشت مدیر مسئول با عنوان «سلامی به وسعت دریا» بیان کرده است: به یاد دارم سالهای قبل از انقلاب، پنجشنبهها بعدازظهر، به ویژه مقابل کیوسکهای مطبوعاتی اطراف دانشگاه تعداد قابل توجهی از جوانان که اکثرشان دانشگاهی بودند در انتظار رسیدن وانت موسسه کیهان در صف ایستاده و لحظات را با بحثهای مختلف سپری میکردند.
وی با اشاره به اینکه این وانت چیزی حمل نمیکرد، جز «کتاب هفته» با سردبیری احمد شاملو از انتشارات موسسه کیهان، افزوده است: همیشه در طول سالهای گذشته فکرم مشغول احیای آن کتاب هفته «نگاه پنجشنبه» بود و هدفم از انتشار این کتب نیز اعتقادی است که به نظام فرهنگی کشورمان داشتهام و معتقدم نظام ما، یک نظام فرهنگی است.
واحدیپور تأکید کرده است: تلاش «نگاه پنجشنبه» بر این است که صفحات کتاب هفته ادب و نقد و تحلیل آثار بزرگان، به صورت رسانهای درآید که راز و رمز فرهنگ و پدیدههای زندگی روزانه را رنگ هنری بخشد. از این رو بر صفحات آن، هم نقد مطالعه میکنید و هم با دیدگاههای صاحبان نظر و اندیشه آشنا میشوید.
سیدعلی میرفتاح نیز در سرمقاله «نگاه پنجشنبه» در یادداشتی با عنوان «تعهدات یک شعرباف نائینی» تأکید کرد: میخواهم عهدم را به یاد بیاورم. سخت است، اما به سختی تلاش میکنم، زور میزنم که در حد توانم این عادتهای زشت فراگیر را خرق کنم. از خارقین عادت هر که را میشناسم و نمیشناسم دعوت میکنم تا بیایند و راهی بروند و روندگانش زیاد نیستند.
کتاب هفته «نگاه پنجشنبه» در 130 صفحه و با قطع کوچک مجلات و با قیمت 2 هزار تومان منتشر شده است.
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