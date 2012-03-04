مقابل مهرام بازنده نیستیم/ آسیایی شدن یک تیم از هر کشور بی منطق است

فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه ذوب آهن در هر دو دیدار رفت و برگشت رقابت‏های لیگ برتر مغلوب مهرام شد، اظهارداشت: در آن دو بازی مهرام به خاطر قابلیت‏هایی که داشت برنده شد. ویژگی‏های فنی و قابلیت‏هایی که مهرام دارد، انکار ناپذیر است اما دلیل نمی‏شود خود را برای رویایی با این تیم درغرب آسیا هم از پیش باخته بدانیم. ما شکست خورده نیستیم.

وی با یادآوری اینکه ذوب آهن سال گذشته در مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا مغلوب مهرام شد و به فینال نرسید، تصریح کرد: آن بازی شرایط خاص خودش را داشت و الان هم در شرایطی دیگر برای این بازی هستیم. البته نمی‌گویم برای این دیدار برنامه خاصی داریم چون برنامه‌های تیمی ذوب آهن روز به روز انجام می‏شود نه برای یک بازی خاص؛ اما در هر صورت بدون توجه به دیدارهای گذشته بازی فردا را برگزارمی‏کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن که برای دیدار با مهرام نیروی کمکی به خدمت گرفته است، تاکید کرد: به خاطر مشکلاتی که پشت سر گذاشتیم و مسائلی که با آنها روبرو هستیم در شرایط خیلی ایده‏آل قرار نداریم اما بازیکنانم از نظر آمادگی بدنی و روحی در شرایط به نسبت خوبی هستند. امیدوارم فردا بتوانیم بازی خوبی داشته باشیم.

کوهیان در مورد بازیکن کمکی که از تیم فولاد ماهان به خدمت گرفته است، گفت: بعد از اینکه بازیکن خارجی جدیدی به خدمت بگیریم یک بازیکن کمکی از تیم فولادماهان جذب کردیم. البته بازیکنانم هیچ هماهنگی با این بازیکن ندارند چون تازه امروز اولین جلسه تمرینی را با او خواهیم داشت. اما به هر حال داشتن یک یار خارجی دیگر پوئن مثبتی برای دیدار با مهرام است.

وی در مورد اینکه از هر کشور تنها یک تیم به مسابقات قهرمانی باشگاه‎های آسیا اعزام می‎شود، خاطرنشان کرد: اینکه در رده ملی ازهر کشور فقط یک تیم در رویدادهای آسیایی شرکت کند، منطقی است اما این منطق در مسابقات باشگاهی هیچ جایگاهی ندارد.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن یادآور شد: در رقابت‎های یورو لیگ فقط 3 تیم ازکشور یونان شرکت داشتند آن وقت در آسیا شایسته سالاری نادیده گرفته می‎شود چون از هر کشور یک تیم آسیایی می‏شود. در این قانون هیچ منطقی دیده نمی‏شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا روز دوشنبه دو تیم مهرام و ذوب آهن اصفهان در تالاربسکتبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف هم می‏روند.