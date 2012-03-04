ضیاء نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته منابع طبیعی از 15 اسفند آغاز می شود و تا 22 اسفندماه ادامه داشته که در این هفته مراسم متعدد و متنوعی برای ترویج فرهنگ و اعتلای آگاهی مردم در خصوص منابع طبیعی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در هفته منابع طبیعی برنامه های متفاوتی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: شاخصترین برنامه ارائه سیمای منابع طبیعی ورامین و پیشواست که به صورت برنامه "powerpoint" در دانشکده کشاورزی ورامین برگزار می شود.

نهال رایگان در هفته منابع طبیعی توزیع می شود

این مسئول با بیان اینکه تخصیص و توزیع نهال رایگان در هفته منابع طبیعی در دستور کار است، اضافه کرد: با توجه به تقاضاهایی که مردم و نهادهای مختلف داشته اند، نهالهای دریافتی از سوی اداره کل منابع طبیعی استان تهران اختصاص می یابد.

وی یادآور شد: این نهالها همه ساله در ایستگاه تثبیت شن ابردژ کاشته می شود و سعی بر این است تا پاسخگوی درصدی از تقاضاها باشیم.

نصرتی افزود: تعدادی کارشناس نیز در هفته منابع طبیعی برای ترویج فرهنگ کشت نهال و همچنین در خصوص نگهداری نهالها در مدارس شهرستانهای ورامین و پیشوا حضور پیدا می کنند.

وی عنوان کرد: برای 45 نفر از همیاران طبیعت در آموزش و پرورش کارت صادر شده که انشاءالله به همراه افراد نهادهای مردمی و هلال احمر در همایش سیمای شهرستانهای ورامین و پیشوا حضور پیدا خواهند کرد.

مدیر منابع طبیعی شهرستانهای ورامین و پیشوا افزود: همچنین در این همایش برای اطلاع حاضران، اهم وظایف منابع طبیعی تشریح خواهد شد.

وی اظهار داشت: شهرستان ورامین 137 هزار هکتار اراضی ملی، دارد که 95 هزار هکتار آن اراضی مرتعی، 33 هزار هکتار اراضی بیابانی دارد و مابقی اراضی کشاورزی است.

نصرتی ادامه داد: از مردم و ارگانها خواسته می شود تا همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نسبت به منابع طبیعی نگاه بهتری داشته باشند و به این موضوع به عنوان مسئله اساسی نه مسئله ای حاشیه ای و سطحی، نگاه کنند و در حفظ منابع دقت نظر داشته تا بتوان منابع طبیعی خوبی را به نسلهای آینده منتقل کرد.