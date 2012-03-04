حضور مردم دوستداران نظام را سربلند و دشمنان را نا کام کرد

حجت الاسلام محسن کازرونی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور پر شور مردم در انتخابات 12 اسفندماه گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات که دل دوستداران نظام را شاد کرده و موجب سربلندی روز افزون ایران اسلامی شد و دشمنان نظام را کور و ناکام کرد، قابل تقدیر و شایسته تشکر و امتنان است.

وی گفت: مردم ایران به خصوص مردم استان البرز در انتخابات روز جمعه حماسه ای زیبا و جاودان را خلق کرد و بی شک در تاریخ افتخارات نظام ثبت خواهد شد.

وی افزود: بر خود واجب می بینم که از حضور تک تک افرادی که در انتخابات روز جمعه در شعب اخذ رای حاضر شده و خود را در آینده کشور و شهر و دیار خود سهیم دانستند تشکر و قدردانی کرده و برای آنها توفیق روزافزون را خواهان باشم.

امام جمعه کرج تصریح کرد: حضور مردم افتخار، عظمت، مجد و حماسه ای عظیم را برای استان و به تبع آن کشور رقم زد که این افتخاربی شک مدیون تلاش بی وقفه مسئولان استانداری البرز، فرمانداری ها، بخش داریها و سایر مدیران و مسئولان مجری انتخابات بوده که جا دارد از آنها نیز تشکر و قدردانی شود.

وی از نمایندگان منتخب مردم خواست: با تلاش و خدمتگزاری روزافزون، پاسخگوی اینهمه هر و محبت مردم بوده و در راه توسعه و آبادانی استان قدم بردارند.

