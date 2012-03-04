وراق مشارکت وزارت نیرو در خوزستان به زودی منتشر می شود

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فروش اوراق مشارکت طرحهای عمرانی وزارت نیرو در استان خوزستان اظهار کرد: عاملیت این پروژه بر عهده بانک تجارت است و به زودی فروش این اوراق در شعب منتخب آغاز خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان تصریح کرد: انتظار می رود استقبال بسیار خوبی از این اوراق را شاهد باشیم.



پویا یادآورشد: برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران کلان، امنیت و تضمین سرمایه گذاریها بسیار مهم بوده و به دلیل شرایط ویژه تضمین، این اوراق قطعا با استقبال مواجه خواهد شد.



وی توزیع این میزان اوراق مشارکت را برای اجرای شبکه و طرح جامع فاضلاب 16 شهر استان خوزستان برشمرد و افزود: فروش این اوراق، گام بلند آبفای خوزستان برای ارتقای شاخصهای بهداشتی و حفظ منابع آبی استان در راستای افزایش شاخص بهره مندی مشترکین از شبکه فاضلاب به شمار می رود که می تواند شاخص بهره مندی مردم از خدمات فاضلاب را از 33 درصد به 100 درصد افزایش دهد.



صدور اوراق مشارکت برای نخستین بار در حوزه آب و فاضلاب کشور عملیاتی شده و تاثیر زیادی در تسریع اجرای پروژه های آبفا خواهد داشت.

