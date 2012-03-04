شناسایی 260 رشته صنایع دستی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: حدود 30 رشته صنایع دستی مختص مازندران است که رویکرد جدیدی در این رشته ها دارند.

این مسئول با اشاره به دریافت مهر اصالت در مازندران افزود: با توجه به ظرفیتی که استان دارد انتظار داریم مهر اصالت بیشتری دریافت کند.

وی با بیان اینکه دریافت مهر اصالت روند پیچیده ای دارد افرود: ‌به لحاظ ظرفیت مازندران، انتظار ما از این استان بیشتر است.

نجفی با اشاره به اینکه مطالعات ایجاد شهرک و بازارچه صنایع دستی در مازندران انجام شده و کمک های فنی اعتباری دریافت کردیم گفت: از منابع استان با همکاری شهرداری استفاده شود تا بتوانیم این شهرک و بازارچه را در نقاط پیش بینی شده راه اندازی کنیم.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگ ، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: جای موزه منطقه ای مازندران خالی است و مجموعه استان همکاری کنند تا موزه منطقه ای ایجاد شود.



وی بیان داشت: سیاست کلی سازمان ، انتساب درون سازمانی است.

نجفی با اشاره به اینکه در آستانه حلول سال جدید هستیم ، بیان داشت: ‌از مدیران استان می خواهیم به مانند گذشته، پذیرای خیل میهمانان از سراسر کشور به مازندران باشند.

وی با بیان اینکه از استاندار مازندران قول تحویل زمین مناسب برای احداث موزه در استان را دریافت کنیم گفت: از مدیر جدید می خواهیم ظرف شش ماه مطالعات احداث این موزه را انجام دهد تا بتوانیم موزه منطقه ای در مازندران احداث کنیم.