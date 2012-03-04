تیم کاراته بانوان اردبیل نایب قهرمان کشور شد

سمیرا موسیوند روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرکت تیم سبک شیتوریو ریبوکای کاراته بانوان اردبیل در مسابقات تیمی قهرمانی کشور افزود: این مسابقات دیروز در سالن پیام تهران برگزار شد و تیم اردبیل با تلاش تمامی بازیکنان رتبه دوم کشوری را از آن خود کرد.

وی با اشاره به تشکیل تیم پنج نفره استان اضافه کرد: تیم اردبیل متشکل از سمیرا موسیوند، نسرین موسیوند، ژیلا قهرمانی، فاطمه قهرمانی و سمیرا فلاحی با غلبه بر حریفان قدر خود پس از تیم مازندران مقام نائب قهرمانی کشور را کسب کردند.

نایب رئیس هیئت کاراته استان با بیان اینکه مسابقات کشوری سبک شیتوریو ریبوکای در رده تیمی برگزار می شد، تصریح کرد: این مسابقات بخش انفرادی نداشت.

وی با اشاره به فعالیت چشمگیر تیم کاراته سبک شیتوریو ریبوکای اردبیل افزود: تیم کاراته سبک شیتوریو ریبوکای بانوان استان با تلاشهای مستمر خود توانسته تاکنون جایگاه مناسبی را در کاراته کشور به دست آورد.

موسیوند کاراته را از ورزشهای مفرح و جذاب برای بانوان معرفی کرد و یادآور شد: بانوان این استان کمتر به ورزشهای رزمی می پردازند که اگر در این مورد فرهنگ سازی صورت گیرد، زنان اردبیلی در سبکهای مختلف کاراته کشور می توانند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشند.