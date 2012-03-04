سوخت ترجیحی برای اصناف در فاز دوم/ منتظر منابع بسته حمایتی اصناف هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ضیغمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: اصناف مسئولیت خود را در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی انجام دادند و همراهی لازم را در این زمینه داشتند، بنابراین به نظر می‌رسد که باید در اجرای فاز دوم نیز مورد حمایت جدی قرار گیرند. این درحالی است که صنوف تولیدی هنوز مورد حمایت واقع نشده‌اند و بنابراین اگر قرار است که در فاز دوم، همراهی این قشر را داشته باشیم، باید مشکلات آنها را حل کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت تصمیمات خوبی در این رابطه اتخاذ کرده که بر اساس آن، بسته حمایت از صنوف انرژی‌بر مورد تصویب رسید، اما هم اکنون سازمان هدفمندی یارانه‎‌ها باید 250 میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات 250 میلیارد تومانی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کند تا با اختصاص آن، بانک ملی بتواند این تسهیلات را به جامعه صنفی کشور ارایه دهد.

وی تصریح کرد: هم اکنون پرداخت یارانه سود تسهیلات بسته حمایتی اصناف در بروکراسی‌های اداری مانده که این امر، به مصلحت نظام اجرایی کشور نیست. این درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات واحدهای صنفی را به خوبی درک می‌کند و پیگیر دریافت این منابع مالی هست.

به گفته ضیغمی، در بخش صنوف تولیدی و توزیعی انرژی‌بر در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد ارایه سوخت به قیمت ترجیحی همانند بخش صنعت و معدن دیده شده است و امیدواریم به نتیجه برسد و مصوب شود. این پیشنهاد در کارگروه هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است.

وی اظهار داشت: در بخش صنفی نیز همانند بخش صنعت کشور، باید حمایتها منجر به اصلاح روشها و ساختارهای تکنولوژیکی واحدهای صنفی تولیدی شود.

ضیغمی با بیان اینکه حدود 160 هزار مورد از میان تقاضاهایی که در سامانه ثبت شده است، شرایط اولیه برای دریافت منابع مالی این تسهیلات را داشتند که باید مورد پالایش قرار گیرند، این در حالی است که 250 میلیارد تومانی که برای فاز اول اجرای قانون در نظر گرفته شده است، تنها پاسخگوی نیاز بخشی از واحدهای صنفی تولیدی انرژی‌بر است و در فاز دوم نیز، حتما منابع جدیدی درخواست خواهد شد.

وی در خصوص قرار گرفتن واحدهای صنفی تولیدی زیر چتر شهرکهای صنعتی نیز گفت: به تازگی ابلاغیه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته که بر اساس آن، جلسات کارشناسی میان بازرگانی داخلی، اصناف و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برگزار شده است که در نهایت منجر به صدور این ابلاغیه شد که شرکت شهرکهای صنعتی فعالیتهای پشتیبان خود از صنایع را در مورد واحدهای صنفی نیز صورت دهد.