نمایشگاه فروش بهاره در بابل برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغری سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بابل پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فروش بهاره با اشاره به اینکه کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه از نرخ گذاری مصوب است افزود: طبق هماهنگی با مسئولان بانک ملی، تمامی غرفه ها دارای کارت خوان برای خرید و فروش محصولات خود هستند.

وی برپایی نمایشگاه فروش بهاره را برای خرید بهتر و دسترسی آسان تر شهروندان به انواع کالاها دانست و افزود: بابل نیاز به زمین مناسب برای برپایی نمایشگاههای مختلف دارد که امیدواریم این مهم محقق شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بابل، نرخ تعیین شده برای عرضه گوشت گوساله را 11هزار و 500 تومان برای هر کیلوگرم، عرضه مرغ منجمد را سه هزارو 50 تومان و مرغ گرم را هر کیلوگرم سه هزار و 850 تومان اعلام کرد.

رئیس کمیسیون نظارت شهرستان بابل افزود: همه غرفه های این نمایشگاه دارای شناسنامه و پروانه بهره برداری هستند که مورد تایید اداره صنعت، معدن و تجارت است.

اصغری، عرضه مستقیم کالا برای تسهیل در دسترسی خانواده ها را یکی ازمهم ترین اهداف برپایی نمایشگاه فروش بهاره دانست.

روزبه ابوفاضلی، مدیر اجرایی نمایشگاه فروش بهاره هدف از برپایی نمایشگاه فروش را عرضه محصولات با کیفیت بالا و با تخفیف ویژه خواند.

وی بیان داشت: محصولات عرضه شده 10 الی 15 درصد از تخفیف ویژه برخوردار است.

وی گفت: دراین نمایشگاه غرفه های عرضه ماهی، مرغ و گوشت، مواد غذایی، حجاب و عفاف، محل استقرار بازرسان، از جمله غرفه هایی بوده که به طور رایگان در اختیار بازرگانان قرار گرفته است.

مدیر اجرایی نمایشگاه فروش بهاره بابل افزود: انواع پوشاک مردانه، زنانه و بچه گانه، وسایل آرایشی و بهداشتی، کیف و کفش، لوازم ورزشی، صنایع دستی، لوازم آشپزخانه، تزیینات خانگی در این نمایشگاه عرضه می شود.

ابوفاضلی اظهار داشت: این نمایشگاه به مدت 10 روز برای ارائه کالا به شهروندان دایر خواهد بود.