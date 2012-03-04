توزیع 3600 تن سیب و پرتقال در آذربایجان غربی/ آغاز به کار نمایشگاههای عرضه کالا

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از این میزان 250 تن در ارومیه و مابقی در سایر شهرستانها توزیع می شود، افزود: 50 درصد این سیب ها از نوع قرمز و 50 درصد آن از نوع زرد است.



وی با بیان اینکه توزیع سیب درختی تنظیم بازار ایام پایانی سال از 20 اسفندماه سالجاری آغاز و در ایام عید نیز ادامه دارد، ادامه داد: در این راستا همچنین سه هزار و 100 تن پرتقال نیز جهت عرضه در ایام پایانی سال جذب و ذخیره سازی شده است.



رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از گشایش 18 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در 17 شهرستان استان خبر داد و افزود: این نمایشگاه از فردا همزمان در سراسر استان برپا و در ارومیه در محل برگزاری نمایشگاههای دائمی آغاز بکار می کنند.



اسکندری با بیان اینکه انواع اقلام مورد نیاز مردم در ایام عید از جمله پوشاک، خشکبار، شیرینی جات، مواد غذایی و غیره با حداقل 15 درصد زیر قیمت بازار در این نمایشگاه به فروش گذاشته می شود، گفت: این نمایشگاهها تا 21 اسفندماه سالجاری جهت بادید عموم دایر است.