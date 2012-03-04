به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از این میزان 250 تن در ارومیه و مابقی در سایر شهرستانها توزیع می شود، افزود: 50 درصد این سیب ها از نوع قرمز و 50 درصد آن از نوع زرد است.
وی با بیان اینکه توزیع سیب درختی تنظیم بازار ایام پایانی سال از 20 اسفندماه سالجاری آغاز و در ایام عید نیز ادامه دارد، ادامه داد: در این راستا همچنین سه هزار و 100 تن پرتقال نیز جهت عرضه در ایام پایانی سال جذب و ذخیره سازی شده است.
رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از گشایش 18 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در 17 شهرستان استان خبر داد و افزود: این نمایشگاه از فردا همزمان در سراسر استان برپا و در ارومیه در محل برگزاری نمایشگاههای دائمی آغاز بکار می کنند.
اسکندری با بیان اینکه انواع اقلام مورد نیاز مردم در ایام عید از جمله پوشاک، خشکبار، شیرینی جات، مواد غذایی و غیره با حداقل 15 درصد زیر قیمت بازار در این نمایشگاه به فروش گذاشته می شود، گفت: این نمایشگاهها تا 21 اسفندماه سالجاری جهت بادید عموم دایر است.
اسکندری خبر داد:
توزیع 3600 تن سیب و پرتقال در آذربایجان غربی/ آغاز به کار نمایشگاههای عرضه کالا
ارومیه- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از توزیع سه هزار و 600 تن سیب درختی و پرتقال جهت تنظیم بازار ایام پایانی سال در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از این میزان 250 تن در ارومیه و مابقی در سایر شهرستانها توزیع می شود، افزود: 50 درصد این سیب ها از نوع قرمز و 50 درصد آن از نوع زرد است.
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