تمدید مهلت ارسال اثر به همایش روابط عمومی الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال آثار به هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک تا بیستم فروردین ماه سال 91 تمدید شد.

محور کلی مقالات در هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک؛ «روابط‌عمومی الکترونیک؛ تجارب و کارکردها» تعیین شده است.

همچنین موضعاتی مانند بررسی تجارب ملی و بین‌المللی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها در حوزه روابط‌ عمومی الکترونیک، بررسی کارکردهای روابط‌ عمومی الکترونیک در استقرار دولت الکترونیک در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات و بررسی کارکردهای روابط‌عمومی الکترونیک در ارتقای فضای کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی و تجاری نیز از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند تا تاریخ تعیین شده مقالات خود را به نشانی الکترونیکی info@eprcenter.irارسال کنند.

هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک 25 اردیبهشت ماه در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.