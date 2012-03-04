صدور مجوز استخدام جدی ترین مطالبه ثبت اسناد و املاک البرز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهبهانی در نشست خبری که ظهر یکشنبه در محل این اداره کل در کرج برگزار شد، عمده علت نقص و یا کندی ارائه خدمات در این مدیریت را نداشتن نیروی کافی عنوان و تصریح کرد: پس از تشکیل استان البرز، در حالی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان راه اندازی شد که اعطای مجوز استخدام صورت نگرفت و اجازه انتقال نیرو جز از تهران داده نشد که این امر مشکلاتی را برای ارائه خدمات به وجود آورده است.



بهبهانی افزود: به رغم همه تلاشهایی که برای ارائه بهتر خدمات و کاهش مراجعه ارباب رجوع انجام گرفته است، نداشتن نیروی کافی موجب ایجاد نقص و یا ضعف در ارئه خدمات و کندی روند رسیدگی به کار مراجعان شده و اجازه استخدام جدید برای جبران این ضعف به این اداره داده نشده است.



وی تصریح کرد: این اجحافی بزرگ در حق استان تازه تاسیس البرز است و شایسته نیست که از نیروهای مازاد برای تکمیل کادر اداری و خدماتی آن استفاده شود.



بهبهانی با اشاره به برنامه های سال جدید و کمبود نیرو تصریح کرد: اجرای دقیق اهداف و برنامه های خدماتی و کاهش زمان اتلاف وقت مردم در مراجعات حضوری با جذب نیروهای جدید امکان پذیر است.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان البرز در ادامه ضمن عذر خواهی از مردم اذعان داشت: مردم از نحوه ارائه خدمات در امور اسنادی و ثبتی راضی نیستند، ولی به علت در اختیار نداشتن نیروی مورد نیاز توانایی ما محدود است.





این اولین نشستی بود که پس از تشکیل این اداره کل در استان البرز با دعوت از خبرنگاران ترتیب داده شد.

