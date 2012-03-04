"اند خلاف" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان تصویربرداری این تله فیلم در 20 جلسه، نیما حسن دوست تدوین، امیر نجفی صداگذاری و میکس و کیوان دارات آهنگ‌سازی "اند خلاف" را انجام داده‌اند. همچنین ساخت تیتراژ انیمیشنی فیلم را بابک بهنام پویا و مریم جمالی‌فر و ساخت ترانه تیتراژ پایانی را شهریار ابراهیمی بر عهده داشته‌اند.

داستان "اند خلاف" درباره پنج خلافکار است که باندی را تشکیل می‌دهند تا یک شجره‌نامه مومیایی را جعل کرده و به فروش برسانند. در این فیلم بازیگرانی مانند حمید لولایی، مهران رجبی، حدیث فولادوند، رضا داوودنژاد و بیژن بنفشه خواه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سایر عوامل تله فیلم عبارتند از:نویسنده و کارگردان: مجتبی چراغعلی، تهیه‌کننده: علی نجفی امامی، مدیر تصویربرداری: حمید احمدی، طراح گریم: دانیال حقیقت، طراح صحنه و لباس: امیر رضایی، صدابردار: محمد قومی، مدیر تولید: صابر میرزایی، مدیر تدارکات: اسماعیل کلبی آبادی، مدیر برنامه ریزی: میثم بیدقی، دستیار اول کارگردان: حسین رسولیان، منشی صحنه: ژولیت نیکوغاسیان، دستیار دوم کارگردان: نیوشا مأمنی، عکاس: فریال اوجی.

"اند خلاف" پنجمین فیلم مجتبی چراغعلی و محصول موسسۀ سیماپردازان ستایش است.

