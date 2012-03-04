صادرکنندگان نیازمند کمک دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سرتیپی صبح یکشنبه در نخستین نشست کارگروه تجارت خارجی استان اصفهان و میز تخصصی محصولات و خدمات دانش بنیان افزود: مسئولان دولتی به جای وعده های بسیار باید اقدام عملی در توسعه تجارت خارجی کنند. وی اظهار داشت: کمبود ارز برای واردات نیازهای اساسی واحدهای تولیدی و پرداخت نکردن جوایز صادراتی دوسال گذشته از مسایل پیش روی تولید کنندگان و صادرکنندگان است.

سرتیپی ضمن احترام به آمار صادرات و واردات ارائه شده از دستگاه‌های مسئول گفت: باید افزایش صادرات و کاهش واردات در جامعه احساس شود و به جای شعار دادن به عملیاتی کردن وعده‌های بپردازیم.

در بخش دیگری از این جلسه عضو انجمن خدمات فنی و مهندسی استان اصفهان افزود: یکی از مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وجود موانع در نقل و انتقال ارز است که به راحتی صورت نمی‌گیرد و هزینه مضاعفی بر صادرکنندگان تحمیل کرده است.

محمد ابکا اظهار داشت: در بخش واردات مواد اولیه یا قطعات جهت ساخت و تولید دستگاه‌های مورد نیاز شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی برای صادرات، گمرک موانعی برای واردات این قبیل کالاها ایجاد کرده که نیازمند تسهیل سازی در این زمینه هستیم.

وی از حذف معافیت گمرکی و جلوگیری از ظهر نویسی صادرکنندگان در زمینه تسهیلات را از دیگر مسائل پیش روی صادرکنندگان برشمرد و گفت: ارائه معافیت گمرکی برای صادرکنندگانی که نیازمند قطعات وارداتی هستند یک گام موثر در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

در بخش دیگری از این جلسه رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان گفت: توافق نامه وزارت صنعت و معدن و تجارت با معاونت فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه محصولات دانش بنیاد گامی ارزنده در توسعه صادرات کشور است.

مظفر انصاری توجه به موضوع محصولات دانش بنیاد از سوی کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه را نشان از اهمیت آن دانست و گفت: یافتن بازارهای جدید در حوزه تجارت دانش بنیان و توجه به نوآوری‌های این عرصه می‌تواند تجارت کشور را متحول سازد.

وی از ایجاد شرایط تسهیل کننده برای تولید کنندگان در بخش واردات مواد اولیه مورد نیاز خبر داد و گفت: صادرکنندگان می‌توانند به جای ارز، مواد اولیه مورد نیاز خود یا واحدهای تولیدی را وارد کنند.

انصاری از توجه وزرای اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی به موضوع ارز در یک ماهه اخیرخبر داد و گفت: خطوط اعتبار جدیدی برای نقل و انتقال ارز برای تسهیل صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شده است.

وی تحریم‌های اقتصادی را فرصتی برای تقویت تولید و صادرات دانست و گفت: تجربه کشورهایی مانند هند و مالزی در شرایط تحریم نشان از امکان فعالیت در این شرایط را دارد.

انصاری از وجود ارز برای واردات کالاهای ضروری خبر داد و گفت: متاسفانه بسیاری از واردکنندگان خواستار گشایش اعتبار برای واردات لوازم غیر ضروری و لوکس هستند که سایت سازمان توسعه تجارت این درخواستها را باز می‌گرداند.

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان واردکنندگان مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را در اولویت اختصاص ارز عنوان کرد.