76 درصد بابلی ها در انتخابات شرکت کردند

محمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل، تجلی حضور جوانان در پای صندوقهای رای را قابل تحسین دانست.

وی افزود: شرکت 24 هزار رای اولی در انتخابات شهرستان بابل، نشانه بارز توجه جوانان به سرنوشت جامعه است.

رئیس حوزه انتخابیه بابل اظهار داشت: بار دیگر مردم در حماسه ای بی بدیل شرکت کردند و تو دهنی محکمی به استکبار جهانی زدند.

فرمانداربابل بیان داشت: مردم همواره در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه های مختلف برای پاسداشت از دستاوردهای نظام حضوری فعال داشته و این بار این استحکام خود را در انتخابات به اثبات رساندند.

وی تصریح کرد: مردم ولایت مدار بابل با حضور پرشور خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر برتارک انقلاب اسلامی خوش درخشیدند.

مهدوی، حضور 76 درصدی واجدین شرایط در پای صندوقهای اخذ رای را، سند افتخار مردم خواند و اظهار داشت: جا دارد از دست اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس در کمیته های مختلف هیات اجرایی، نظارت، هیات بازرسی، کمیته اطلاع رسانی و کمیته امنیت شهرستان بابل نیز قدردانی شود.

فرماندار بابل گفت: خوشبختانه دست اندر کاران امانت دار خوبی در آرا مردم بودند و توانستند آرای مردم را صحبح به نتیجه برسانند.