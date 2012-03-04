  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

مهدوی:

76 درصد بابلی ها در انتخابات شرکت کردند

76 درصد بابلی ها در انتخابات شرکت کردند

بابل - خبرگزاری مهر: فرماندار بابل گفت: 76 درصد واجدان شرایط رای دادن در بابل در انتخابات مجلس نهم مشارکت کردند.

محمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل، تجلی حضور جوانان در پای صندوقهای رای را قابل تحسین دانست.

وی افزود: شرکت 24 هزار رای اولی در انتخابات شهرستان بابل، نشانه بارز توجه جوانان به سرنوشت جامعه است.

رئیس حوزه انتخابیه بابل اظهار داشت: بار دیگر مردم در حماسه ای بی بدیل شرکت کردند و تو دهنی محکمی به استکبار جهانی زدند.

فرمانداربابل بیان داشت: مردم همواره در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه های مختلف برای پاسداشت از دستاوردهای نظام حضوری فعال داشته و این بار این استحکام خود را در انتخابات به اثبات رساندند.

وی تصریح کرد: مردم ولایت مدار بابل با حضور پرشور خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر برتارک انقلاب اسلامی خوش درخشیدند.

مهدوی، حضور 76 درصدی واجدین شرایط در پای صندوقهای اخذ رای را، سند افتخار مردم خواند و اظهار داشت: جا دارد از دست اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس در کمیته های مختلف هیات اجرایی، نظارت، هیات بازرسی، کمیته اطلاع رسانی و کمیته امنیت شهرستان بابل نیز قدردانی شود.

فرماندار بابل گفت: خوشبختانه دست اندر کاران امانت دار خوبی در آرا مردم بودند و توانستند آرای مردم را صحبح به نتیجه برسانند.

کد مطلب 1551179

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها