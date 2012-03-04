آیت الله ملک حسینی از حضور گسترده مردم کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی آمده است: درود و صلوات خداوند کریم به کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، که عزّت و افتخار ایران به برکت وجود او و برادر معصومش پیشوای عالم و آقای ایرانیان، حضرت امام رضا صلوات الله علیه است. روز وفات آن بانوی ملکوتی را به همگان تسلیت و تعزیت می گویم.

در ادامه آمده است: حمد و سپاس پرودگار سبحان را که یکبار دگر ملت ایران در فرازی سرنوشت ساز و از امتحانی بزرگ، سربلند و عزیز بیرون آمد و به جهانیان فهماند، به رغم مشکلات و القائات شیطانی و خباثتهای مستکبرین خود خواه، به انقلاب اسلامی و رهبری عزیز آن عشق می ورزند. از شما مردم شرافتمند استان صمیمانه سپاسگزاریم که با نظم و نشاط به وظیفه دینی و ملّی خود عمل کردید و به پای صندوق‌های رای رفتید و در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به کاندیدای مورد علاقه خود رای دادید. بی تردید خشنودی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا شامل حالتان شد و قلب رهبر معظم انقلاب و مسئولین دلسوز نظام را خوشحال نمودید.

این پیام می افزاید: به فرموده مقام معظم رهبری سیلی محکم به روی آمریکا و اسرائیل زده شد. انتخابات به پایان رسید و رقابتها تمام شد و اکنون زمان همدلی و همراهی است. به منتخبین محترم استان در هر سه حوزه گچساران و باشت، کهگیلویه و بهمئی و چرام، بویراحمد و دنا تبریک می گویم و برایشان سلامتی و توفیق خدمت به مردم خواهانم. انشاءالله هواداران محترم، با حفظ متانت، وقار و شخصیت پیروزی، از رفتاری که باعث خدشه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود، بپرهیزند و فرصت دهند منتخب شما، خود را برای انجام مسئولیتهای آتی مهیا کنند، از همه کاندیداها که موجب رونق انتخابات شدند و تاثیرگذاری و زحمات آنها در تهییج و حضور مردم، نقش اساسی داشت، با احترام تشکر می کنم. این برگ زرین با همکاری همگانی ایجاد شد. آنها می‌توانند سرمایه‌های نظام باشند و امیدواریم همیشه در خدمت به کشور و مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

در پایان این پیام آمده است: لازم می دانم از حسن تدبیر و تلاش دلسوزانه استاندار عزیزمان و معاونین محترم ایشان و فرمانداران و بخشداران فعال، صمیمانه از طرف مردم تشکر و قدردانی کنم. این حضور شکوهمند با مراقبتها و مدیریت مخلصانه مدیران و فرماندهان و پرسنل عزیز امنیتی و نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط میسر شد. از آنها و مجموعه مدیریت محترم و کارکنان صدا و سیما، تقدیر و تشکر و به طور ویژه از امانتداران متعهد و زحمتکش اعضای صندوقها، سپاسگزاری کرده و برای همه آنها از خداوند قادر متعال سلامتی و سعادت خواهانم و خدا را بی‌نهایت شاکریم که چنین مردمی بصیر و وفادار و موقع شناس داریم. حضور فراگیر و برگزاری انتخاباتی سالم و نمایندگانی فعال و دلسوز، به همراه اتحاد و همدلی، همواره گوارای مردم عزیز این دیار باد.