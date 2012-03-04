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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

در پیامی/

آیت الله ملک حسینی از حضور گسترده مردم کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات تقدیر کرد

آیت الله ملک حسینی از حضور گسترده مردم کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات تقدیر کرد

یاسوج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد و نماینده ولی فقیه در استان در پیامی از حضور گسترده مردم این استان در انتخابات مجلس نهم تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی آمده است: درود و صلوات خداوند کریم به کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، که عزّت و افتخار ایران به برکت وجود او و برادر معصومش پیشوای عالم و آقای ایرانیان، حضرت امام رضا صلوات الله علیه است. روز وفات آن بانوی ملکوتی را به همگان تسلیت و تعزیت می گویم.

در ادامه آمده است: حمد و سپاس پرودگار سبحان را که یکبار دگر ملت ایران در فرازی سرنوشت ساز و از امتحانی بزرگ، سربلند و عزیز بیرون آمد و به جهانیان فهماند، به رغم مشکلات و القائات شیطانی و خباثتهای مستکبرین خود خواه، به انقلاب اسلامی و رهبری عزیز آن عشق می ورزند. از شما مردم شرافتمند استان صمیمانه سپاسگزاریم که با نظم و نشاط به وظیفه دینی و ملّی خود عمل کردید و به پای صندوق‌های رای رفتید و در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به کاندیدای مورد علاقه خود رای دادید. بی تردید خشنودی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا شامل حالتان شد و قلب رهبر معظم انقلاب و مسئولین دلسوز نظام را خوشحال نمودید.

این پیام می افزاید: به فرموده مقام معظم رهبری سیلی محکم به روی آمریکا و اسرائیل زده شد. انتخابات به پایان رسید و رقابتها تمام شد و اکنون زمان همدلی و همراهی است. به منتخبین محترم استان در هر سه حوزه گچساران و باشت، کهگیلویه و بهمئی و چرام، بویراحمد و دنا تبریک می گویم و برایشان سلامتی و توفیق خدمت به مردم خواهانم. انشاءالله هواداران محترم، با حفظ متانت، وقار و شخصیت پیروزی، از رفتاری که باعث خدشه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود، بپرهیزند و فرصت دهند منتخب شما، خود را برای انجام مسئولیتهای آتی مهیا کنند، از همه کاندیداها که موجب رونق انتخابات شدند و تاثیرگذاری و زحمات آنها در تهییج و حضور مردم، نقش اساسی داشت، با احترام تشکر می کنم. این برگ زرین با همکاری همگانی ایجاد شد. آنها می‌توانند سرمایه‌های نظام باشند و امیدواریم همیشه در خدمت به کشور و مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

در پایان این پیام آمده است: لازم می دانم از حسن تدبیر و تلاش دلسوزانه استاندار عزیزمان و معاونین محترم ایشان و فرمانداران و بخشداران فعال، صمیمانه از طرف مردم تشکر و قدردانی کنم. این حضور شکوهمند با مراقبتها و مدیریت مخلصانه مدیران و فرماندهان و پرسنل عزیز امنیتی و نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط میسر شد. از آنها و مجموعه مدیریت محترم و کارکنان صدا و سیما، تقدیر و تشکر و به طور ویژه از امانتداران متعهد و زحمتکش اعضای صندوقها، سپاسگزاری کرده و برای همه آنها از خداوند قادر متعال سلامتی و سعادت خواهانم و خدا را بی‌نهایت شاکریم که چنین مردمی بصیر و وفادار و موقع شناس داریم. حضور فراگیر و برگزاری انتخاباتی سالم و نمایندگانی فعال و دلسوز، به همراه اتحاد و همدلی، همواره گوارای مردم عزیز این دیار باد.

کد مطلب 1551180

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