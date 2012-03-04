برگ زرینی بر دفتر افتخارات نظام افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاج گلدی کر در پیامی با تقدر از حماسه آفرینی مردم منطقه افزود: مردم غیور و ولایت مدار ایران اسلامی و مردم همیشه در صحنه شهرستان آق قلا با خلق حماسه ماندگار بار دیگر ولایت مداری ، بصیرت و وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری با حضور گسترده و فراوان خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به منصه ظهور رساندند.

و یاظهار داشت: مردم ولایت مدار شهرستان آق قلا با بصیرت مثال زدنی خویش در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی علی رغم تهدیدات و تبلیغات گسترده استکبارجهانی، این خصم زبون و دشمن قسم خورده انقلاب اسلامی، به ندای پرصلابت رهبر بزرگوار و اندیشمند انقلاب و دلسوزان مملکت، لبیک گفته اند و بار دیگر با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

وی عوان کرد: اینجانب به عنوان یک خادم کوچک بر خود وظیفه مهم می دانم از شما مردم شریف و فهیم و باوقار شهرستان آق قلا که موجبات برگزاری چنین انتخاباتی پر شور فراهم آوردید و شگفتی دیگری خلق کرده اید و از اعضای محترم و زحمتکش هیئت های اجرایی ، نظارت و بازرسی و مسئولین نظامی، انتظامی و امنیتی (مجموعه پرتلاش شورای تامین شهرستان) که در ایجاد فضای سالم رقابتی و برگزاری انتخاباتی در کمال امنیت متحمل زحمات فراوانی شدند، از صمیم قلب سپاسگزاری می کنم.



کر اظهار امدوار کرد: امیدوارم در سایه توجهات و عنایات خداوند متعال ،عشق به میهن مقدس اسلامی و خدمت خالصانه به آن را سرلوحه اهداف خود دانسته و در پیشبرد آرمان های نورانی انقلاب اسلامی بیش از پیش موفق باشید.