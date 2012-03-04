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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

کر:

برگ زرینی بر دفتر افتخارات نظام افزوده شد

برگ زرینی بر دفتر افتخارات نظام افزوده شد

آق قلا - خبرگار مهر: فرماندار آق قلا گفت: برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات نظام جمهوری اسلام در 12 اسفندماه افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج گلدی کر در پیامی با تقدر از حماسه آفرینی مردم منطقه افزود: مردم غیور و ولایت مدار ایران اسلامی و مردم همیشه در صحنه شهرستان آق قلا با خلق حماسه ماندگار بار دیگر ولایت مداری ، بصیرت و وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری با حضور گسترده و فراوان خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به منصه ظهور رساندند.

و یاظهار داشت: مردم ولایت مدار شهرستان آق قلا  با بصیرت مثال زدنی  خویش در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی علی رغم تهدیدات و تبلیغات  گسترده استکبارجهانی، این خصم زبون و دشمن قسم خورده انقلاب اسلامی، به ندای پرصلابت رهبر بزرگوار و اندیشمند انقلاب و دلسوزان مملکت، لبیک گفته اند و بار دیگر با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
 
وی عوان کرد: اینجانب به عنوان یک خادم کوچک بر خود وظیفه مهم می دانم از شما مردم شریف و فهیم و باوقار شهرستان آق قلا که موجبات برگزاری چنین انتخاباتی پر شور فراهم آوردید و شگفتی دیگری خلق کرده اید و  از اعضای محترم و زحمتکش هیئت های اجرایی ، نظارت و بازرسی و مسئولین نظامی، انتظامی و امنیتی (مجموعه پرتلاش شورای تامین شهرستان) که در ایجاد فضای سالم رقابتی و برگزاری انتخاباتی در کمال امنیت  متحمل زحمات فراوانی شدند، از صمیم قلب سپاسگزاری می کنم.

کر اظهار امدوار کرد: امیدوارم در سایه توجهات و عنایات خداوند متعال ،عشق به میهن مقدس اسلامی و خدمت خالصانه به آن را سرلوحه اهداف خود دانسته و در پیشبرد آرمان های نورانی انقلاب اسلامی بیش از پیش موفق باشید. 
کد مطلب 1551181

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