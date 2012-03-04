23 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان کرمانشاه صادر شد

سهراب براندیشه صبح یکشنبه در سی و چهارمین نشست کارگروه اشتغال که در سالن شهدای دولت استانداری بر گزار شد گفت: مردم ایران اسلامی در 12 اسفند بار دیگر حماسه ای دیگر آفریدند.



وی با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در کرمانشاه گفت: بیش از 23 هزار مجوز مشاغل خانگی توسط دستگاه های اجرائی مرتبط صادر شده است.



دبیر کارگروه اشتغال وسرماگذاری استان کرمانشاه افزود: آمار ثبت نام شدگان بیش از 68 هزار نفر بوده که این افراد به سه شیوه مستقر، پشتیبان و تحت پوشش ثبت نام نموده اند.



وی گفت: تا کنون 18 هزار و 292 طرح با اعتبار 82 میلیارد و 959 میلیون تومان برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانک ها معرفی شده اند.



براندیشه تصریح کرد: بانک ها تاکنون توانسته اند به شش هزار و 624 طرح مبلغ 23 میلیارد و 683 میلیون تومان پرداخت نمایند.

وی تاکید کرد: بانک ها سعی کنند که در پرداخت تسهیلات به متقاضیان سرعت ببخشند.



دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه یه آمار عملکرد دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در خصوص تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده از سال 84 تاکنون اشاره و گفت: طی این مدت به 26 هزار و 674 طرح مبلغ هزار و 31 میلیارد و 806 میلیون تومان تسهیلات زودبازده پرداخت شده است.



در پایان دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه های زود بازده اقتصادی را از اقدامات بسیار مهم کار گروه خواند و افزود: از محل اعتبارات زود بازده طی سنوات 84 تا 88 تا کنون بیش از 90 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده است.