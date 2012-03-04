اسلام درباره سفر کردن چه می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه صراط روز سه شنبه 16 اسفندماه با توجه به اینکه به ایام نوروز و سفرهای بهاره نزدیک می شویم مسأله سفراز دیدگاه قرآن و روایات ائمه معصوم(ع) مورد بررسی قرار می گیرد.

سفر به هر شکلی صورت گیرد، پیوسته خطرها و مشکلاتی را نیز در پیش دارد به ویژه آنکه مسافر از خانه و میهن خود دور و از پشتوانه و حمایت خانواده محروم شده است. با توجه به شرایط مختلف سفر و مشکلات مختلف مسافر در راه، سفر کردن شخص به تنهایی و بدون همراه و همسفر، سفارش نمی شود.

حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی در این برنامه که به شکل میزگردی و تبادل نظر با 4مهمان حاضر در استودیو پخش می شود به مباحثی چون ذات سفر, چرایی میل انسان به سفرکردن, آیا سفر خوب است یا خیر، اخلاق در سفر، آداب مسافرت، شناخت همسفر در طول گذاران سفر، سازگاری و همیاری و همچنین چرایی سبک بودم تکالیف دینی در سفر می پردازد.

برنامه صراط سه ‌شنبه به سردبیری مونا توسلی و تهیه ‌کنندگی منصوره خسروی با نگاهی جدید به زندگی قرآنی در عصر حاضر با حضور حجت‌الاسلام محمد شیخ‌الاسلامی به عنوان کارشناس برنامه پخش می‌شود.

شنوندگان رادیو قرآن می‌توانند برنامه «صراط» را با محوریت «سبک زندگی قرآنی»، سه‌شنبه‌ها ساعت 10:05 به مدت 55 دقیقه بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز بشنوند.

