نمایندگان خراسان رضوی به توسعه راه ها و حوزه کشاورزی توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان رضوی گفت: تامین زیرساخت های حمل و نقل و توسعه بخش کشاورزی از جمله مهم ترین اولویت های استان است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

محمود صلاحی با تشریح موقعیت استان خطاب به آن دسته از نامزدهایی که موفق به کسب اکثریت آرای مردم شده اند، گفت: با توجه به وجود مضجع شریف امام رضا(ع) و تردد سالانه بیش از 25 میلیون زائر به مشهد، مهم ترین اولویت استان توجه به زیرساخت های حمل و نقل در همه حوزه های جاده ای، ریلی و هوایی است.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: اگرچه اقدامات قابل توجهی مانند آغاز عملیات اجرایی آزادراه حرم تا حرم و برقی کردن قطار مشهد - تهران انجام شده است ولی باید این فعالیت ها توسعه یابد.

صلاحی افزود: در بخش کشاورزی نیز با توجه به ظرفیت های موجود در استان و تولید سالانه 7.5 میلیون تن محصولات کشاورزی باید توسعه این بخش به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: اصلاح سیستم آبیاری کشاورزی و استفاده بهینه از اراضی قابل کشت به منظور افزایش تولید و بهره وری محصولات کشاورزی از دیگر برنامه هایی است که باید با همکاری نمایندگان و تدوین قوانین حمایتی، عملیاتی شود.

صلاحی تصریح کرد: با پایان یافتن انتخابات و تعیین نامزدهای راه یافته به مجلس، صحنه رقابت باید به صحنه رفاقت تبدیل و در راستای خدمت رسانی به مردم تلاش و برنامه ریزی شود.

شرایط بازنشستگی کارگران صنعت نساجی تسهیل شد

معاون روابط کار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ازتسهیل شرایط بازنشستگی کارگران صنعت نساجی در استان خبر داد و افزود: ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری صنعت نساجی در مشاغل سخت و زیان آور جزو سوابق کارگران محسوب خواهد شد.

محمد سنجری اظهار داشت: با بازنگری قانون ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگران صنعت نساجی در مشاغل سخت و زیان آور مشروط به اینکه کارگر با احتساب ایام مذکور حداکثر تا پایان سال 1392 به شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برسد و بازنشسته شود به عنوان سوابق بیمه ای وی تلقی شده و در محاسبه سنوات خدمت برای صدور حکم بازنشستگی لحاظ خواهد شد.

سنجری عنوان کرد: افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و حق بیمه مزبور را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند می توانند بدون شرایط سنی از مزایای بازنشستگی بهره مند شوند.

وی افزود: زنان کارگر که مجموع سنوات ارفاقی و سنوات عادی کارکرد آنان به 20 سال برسد به شرط داشتن 42 سال سن می توانند پس از تایید درخواست خود در کمیته کارهای سخت و زیان اور با بیست روز حقوق بازنشسته شوند.

آغاز آموزش خانواده پایدار برای کارمندان دادگستری خراسان رضوی

مدیر اجرایی برنامه جامع خانواده پایدار خراسان رضوی از آغاز دوره آموزشی خانواده پایدار برای عریضه نویسان، وکلا و کارمندان دادگستری استان خبر داد.

اسماعیل سقاب اصفهانی اظهارکرد: این دوره آموزشی در قالب اجرای طرح ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و اجتماعی به مراجعان مجتمع‌های قضایی خانواده شهر مشهد به منظور پیشگیری از طلاق به عنوان بخشی از برنامه های مداخله ای، راهنمایی و مشاوره برنامه جامع خانواده پایدار به اجرا در می آید.

وی هدف از برگزاری این دوره را حساس سازی و آموزش عریضه نویسان، وکلا و کارمندان دادگستری عنوان کرد و گفت: پیشگیری از گسترش طلاق در بین مراجعان مجمتع های غذایی خانواده در سطح شهر مشهد هدف اصلی از اجرای این دوره است.

طرح گازرسانی به 400 روستای خراسان رضوی در حال اجراست

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از در حال اجرا بودن گازرسانی به 400 روستای استان خبر داد.

علیرضا معراجی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال رسیدگی به توسعه روستاهای استان، تصریح کرد: تا قبل از سال جاری، 615 روستا در استان از نعمت گاز بهره‌مند بودند، که در امسال، 250 روستای گازدار شده است و نیز تعداد 485 روستا در سال 91 در برنامه گازرسانی قرار دارد.‌

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول یک سال و نیم گذشته، عنوان کرد: از دی ماه سال 1389 تا آذرماه سال جاری به 210 مورد از صنایع استان گازرسانی شد که با تحقق این موضوع ظرفیت حجم گاز جایگزین سوخت مایع 234هزارو140 مترمکعب در ساعت است و نیز برای سال آینده به همین نسبت تلاش‌ها ادامه خواهد پذیرفت.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی پیشرفت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان را 59 و 70 درصد دانست، بیان کرد: از تعداد 500 روستا، 248 مورد گازدار و مابقی نیز در دست اقدام است.

75 هزار مجوز مشاغل خانگی در خراسان رضوی صادر شد

معاونت امور اجتماعی و اشتغال تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از صدور بیش از 75 هزار مجوز مشاغل خانگی در این استان خبر داد.

طاهره طهماسبی اظهار کرد: در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و با توجه به هدفگذاری های انجام شده در سال جاری در این خصوص تاکنون حدود 120 هزار نفر بعنوان متقاضی مشاغل خانگی در خراسان رضوی موفق به ثبت نام شده اند.

وی اظهار داشت: همه مراحل ثبت نام و ساماندهی متقاضیان مشاغل خانگی در استان به صورت الکترونیکی و غیر حضوری از طریق طراحی سامانه ای تحت عنوان سامانه مشاغل خانگی انجام گرفته است.

وی عنوان کرد: تاکنون برای 75 هزار نفر از افراد ثبت نام شده که واجد شرایط مجوز صادر شده و بیش از 48 هزار نفر از آنان نیز به میزان 104 درصد اعتبارات استان به بانک های عامل و صندوق مهر امام رضا (ع) جهت دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

کارگروه‌های تخصصی جشنواره امام رضا(ع) تشکیل می شود

دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع) گفت: به منظور ارتقاء بخشیدن به کیفیت برنامه‌ها و تولیدات جشنواره بین المللی امام رضا(ع) و اعمال نظارت های فنی و تخصصی از سوی مجاری ذی ربط کارگروه های تخصصی تشکیل می شود.

جواد جعفری افزود: با تدوین شیوه‌ نامه نهادینه کردن نظارت‌های فنی و تخصصی برنامه‌های موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) طی ابلاغه‌ای جداگانه از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره روسای این کارگروه‌ها منصوب شدند.

وی افزود: روسای کارگروه‌های جشنواره با انتخاب نماینده در حوزه‌های مرتبط با موضوعات جشنواره بر روند کمی و کیفی جشنواره اعمال نظارت خواهند داشت.