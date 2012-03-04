استان مرکزی آماده استقبال از مسافران نوروزی است

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمادگی استقبال از مسافران نوروزی در استان افزود: 39 پایگاه امداد پزشکی در استان اسقرار یافته و خودروهای اورژانس دانشگاه علوم پزشکی در 13 کمپینگ نوروزی مستقر می‌شوند.

وی به فعالیت 24 داروخانه شبانه‌روزی در سطح استان اشاره کرد و گفت: 65 درمانگاه و 17 بیمارستان نیز با کشیک ویژه نوروز در سطح استان آماده امدادرسانی به مسافران نوروزی هستند.

رضوانی افزود: 10 پایگاه امدادی هلال احمر به صورت ثابت و 8 پایگاه سیار در سطح استان فعال خواهند بود.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان مرکزی تعداد پایگاه‌های انتظامی ناجا را در سطح استان 24 پایگاه اعلام کرد و گفت: 6 پایگاه امداد خودرو نیز در این ایام برای خدمات‌رسانی به مسافران فعال خواهند بود.

ظرفیت اسکان مسافران نوروزی در استان مرکزی

سرپرست میراث ‌فرهنگی استان مرکزی گفت: ظرفیت استان برای اسکان مسافران نوروزی در تمام واحدهای اقامتی موجود بیش از 4500 نفر در روز است.

وی واحدهای اقامتی استان مرکزی برای ایام نوروز را هتل، هتل‌آپارتمان، مهمانپذیر، منازل استیجاری، کمپینگ، مدارس و سایر واحدهای اقامتی همانند مهمانسراهای ادارات، خوابگاه‌های دانشجویی و حسینیه‌ها عنوان کرد.

سرپرست میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: ظرفیت اسکان هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان 709 نفر و مهمانپذیرها نیز 235 نفر در روز هستند.

وی با اشاره به اسکان یک‌هزار و 50 نفردر کمپینگ‌های اقامتی گفت: منازل استیجاری استان نیز روزانه می‌توانند پذیرای یک‌صد نفر باشند و مدارس استان نیز پذیرای بیش از 500 گردشگر هستند.

264 اثر تاریخی ـ مذهبی استان مرکزی پذیرای مسافران نوروزی

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی با اشاره به وجود 264 اثر تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری در استان مرکزی گفت: اماکن مذهبی ، تاریخی، تفریحی ، موزه‌ها و بوستان‌ها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پذیرایی مسافران نوروزی همچنان تا پایان زمان سفرها آماده پذیرایی‌‌اند.

مجتبی رضوانی افزود: درراستای ستاد راهبردی بناهای مذهبی ودرجریان بازدید از بناهای مذهبی سطح استان ، این ستاد با آماده‌سازی امکانات و زیرساخت‌های لازم زمینه سفر هزاران شیعه و عاشق اهل ‌بیت(ع) را از سراسر ایران به این استان فراهم می‌کند.

وی گفت: استقبال از مسافران نوروزی در امامزادگان هفتادودوتن ساروق،امامزادگان سهل ابن علی آستانه،امامزاده محمد عابد،امامزاده محمد فم تفرش،امامزادگان روستا تبرته ،شاهزاده حسین نظام آباد،شاهزاده حسین بن افطس جدمقام معظم رهبری،امامزاده احمد ذلف آباد صورت می گیرد.

چاپ 500 هزار بروشور با هدف معرفی استان

وی گفت: برای تعطیلات نوروزی بیش از500هزار بروشور با هدف معرفی توانمندی‌ها، اماکن مذهبی ،تاریخی و گردشگری بین مسافران نوروزی استان توزیع می شود و این اماکن آماده پذیرایی از مسافران هستند.

وی افزود: درایام نوروز درامامزادگان و بقاع متبرکه، عطر افشانی و گلباران قبور مطهر شهدا در امامزادگان و بقاع متبرکه توسط هیئت امنا و خادمین و تهیه هفت سین قرآنی و معنوی این اماکن متبرکه از مراسم لحظه تحویل سال است.

