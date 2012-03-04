مجلس مانع انحراف باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی ظهر یکشنبه در نشست امور بانوان با قدردانی از حضور مردم در حماسه 12 اسفند گفت: مجلس باید وفادار به اسلام و انقلاب البته نه در کلام بلکه در عمل و دارای تقوای جمعی باشد.

وی اظهار داشت: فرد فرد مجلسی ها بستر و زمینه را برای تقوای جمعی و سیاسی آماده می کنند و مجلس باید شفافیت در تفکر سیاسی داشته باشد.

وی عنوان کرد: مجلس با آن ویژگی نمایندگانی می خواهد که در آن جایی داشته باشند و اساساً اگر غیر از اینها روی صندلی مجلس بنشینند آن وقت نمی توان انتظار درستی را برآورد کرد .

مهدوی اظهار داشت: نماینده باید انقلابی، استکبار ستیز تکلیف گرا و ولایت محور ، مردمی و ساده زیست ، عدالت خواه و فساد ستیز و حامی محرومان باشد و وابستگی به کانون های قدر ت و ثروت نداشته باشد.

مدیرکل امو بانوان و خانواده استانداری گلستان افزود: اوضاع ویژه داخلی منطقه ای و بین المللی مجلس نهم را در جایگاه ممتازی قرارداده است و در دهه چهارم انقلاب باید بتواند گامهای بلند بردارد.

وی بیان د اشت: آنچه مسلم است انتخابات نهم آثار و دستاوردهای مهمی در سطح داخلی و خارجی خواهد داشت، قدرت نرم نظام را افزایش و آسیب پذیری آن را کاهش خواهد داد.

وی عنوان کرد: انتخابات مردم سالاری دینی را در جهان اسلام و در دنیا تبدیل به یک الگو موفق کند اقتدار و همبستگی ملی و اعتماد مردم را به نظام افزایش می دهد.

مهدوی افزود: در این بیداری اسلامی جهان اسلام نیازمند تجربه موفق و الگوی موفق است.