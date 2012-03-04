به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "سید حسن نصرالله" گفت: شهر قدس شهری منحصر به فرد و مبارک است و مورد توجه پیروان همه ادیان الهی است.

وی که در همایشی با عنوان "قدس پایتخت فلسطین، اعراب و مسلمانان" در سالن "رسالات" در بیروت سخن می گفت، افزود: تلاشهای زیادی برای انتخاب قدس به عنوان پایتخت ملت یهود انجام شده و طرحی در کنیست اسرائیل برای این منظور وجود دارد.

نصرالله بیان کرد: قدس در طول تاریخ همواره مورد توجه و محور درگیری بوده است و در آینده نیز این چنین خواهد بود. پیمان "سایکس پیکو" که منطقه را تقسیم کرد هدف اصلی اش سیطره بر بیت المقدس بود، خاورمیانه جدید نیز با این تفکر مطرح شد و طرحهای بعدی نیز در این راستا است.

دبیرکل حزب الله ضمن تاکید بر ارتباط قوی موضوع قدس با وقایع منطقه ای گفت: به من بگویید که وضعیت قدس چگونه خواهد بود به شما می گویم که وضعیت منطقه به چه شکل خواهد بود.

وی افزود: صهیونیستها به دنبال تغییر بافت جمعیتی بیت المقدس هستند و تلاش می کنند که غریبه ها را به جای ساکنان اصلی جایگزین کنند.

نصرالله گفت: فلسطینی ها، مسلمانان، مسیحیان همگی باید به مسئولیت ملی، اخلاقی و دینی خود در قبال شهر بیت المقدس و هویت، تاریخ و آینده آن عمل کنند.

وی بیان کرد: هر انسانی همانگونه که در برابر خداوند مسئولیت دارد در قبال بیت المقدس نیز مسئولیت دارد و در روز قیامت در این باره سئوال می شود.

نصرالله گفت: ما نسل پس از سال 67 هستیم بنابرین در برابر اشغال آن مورد بازخواست قرار نمی گیریم اما به طور حتم درباره ادامه اشغال آن مورد بازخواست قرار می گیریم.

وی بیان کرد: هر فردی اعم از مسلمان و مسیحی در روز قیامت درباره آنچه در قبال بیت المقدس و آزادی آن از لوث اشغال انجام داده باید جوابگو باشد و همه باید در راستای خروج قدس و ساکنان آن از لوث اشغال تلاش کنند.

نصرالله اظهار داشت: برنامه ها و نشستهای زیادی درباره قدس و ممانعت از یهودی سازی آن انجام شده است، اما آنچه ضروری تر به نظر می رسد، جدیت و پایبندی است.

وی بیان کرد: گزینه گفتگو برای بازپس گیری بیت المقدس بی فایده است، زیرا اسرائیلی ها بر انتخاب این شهر به عنوان پایتخت رژیم خود اصرار دارند.

نصرالله گفت: غربی ها و به ویژه آمریکا همسو در انتخاب بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی با آنها همراه هستند و "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا تعهد مقدسی برای حمایت از اسرائیل دارد.

دبیر کل حزب الله در ادامه بیان کرد: چرا همپیمانان اسلامی و عربی آمریکا در قبال حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی موضعی اتخاذ نمی کنند؟

وی تصریح کرد: تحولات بزرگی که در عرصه بین المللی رخ داده است آزادی فلسطین و بیت المقدس از لوث اشغالگران را ملموس تر کرده است و اساس این تحولات را پایداری ملت فلسطین و ناتوانی غرب و آمریکا وصهیونیستها ضد آرمان فلسطین تشکیل می دهد.

نصرالله بیان کرد: اعلام روز جهانی قدس از سوی امام خمینی(ره) سبب شده است که موضوع قدس در باطن امت باقی بماند.از تحولات بزرگی که در عرصه بین المللی رخ داد سرنگونی رژیم شاه در ایران که حامی رژیم صهیونیستی بود و شکل گیری نظامی حامی فلسطین در این کشور بود.

وی بیان کرد: پیروزی مقاومت در فلسطین، لبنان و عراق و نیز تحولات مصر و سرنگونی نظام مبارک همپیمان قوی رژیم غاصب و عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق همگی در راستای حمایت از ملت فلسطین بوده است.

نصرالله گفت: تحولات داخل رژیم صهیونیستی و پایداری جبهه مقاومت و رژیمهای مقاوم همانند سوریه از عوامل استراتژیکی هستند که ما را قانع می کند از آزادی بیت المقدس به شکل واقع بینانه سخن بگوییم.

وی بیان کرد: پس از سالها از اشغال فلسطین نسل جدیدی متولد شده است که که جهاد را دری از درهای بهشت می داند.ما وارد دوره پیروزی ها شده ایم و شکستها را پشت سر گذاشته ایم.