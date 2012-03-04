به گزارش خبرنگار مهر، حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با برنامه «بدون خط خوردگی» در رادیو گفتگو، درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: فاز اول هدفمندسازی در حوزه اصناف و واحدهای کوچک تولیدی، پیاده‌سازی شده و با همکاری مجموعه سازمان‌های صنفی کشور، این گام به خوبی پشت سر گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه تمامی واحدهای صنفی از سال گذشته در حوزه ساختار و سیستم‌های فنی به روز شده‌اند، افزود: گام‌های خوبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی برداشته شده است و با همکاری دستگاه‌های دولتی این مرحله به خوبی مدیریت می‌شود.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: واحدهای بزرگ بخش صنعت با هم‌اندیشی با انجمن‌های تولیدی موضوعات، چالش‌ها و راهکارها را برای آمادگی این واحدها مطرح کرده‌اند؛ در بخش ساختار نظام توزیع نیز همایشی برای مجموعه اصناف کشور برگزار خواهد شد.

رادمرد تاکید کرد: مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان هدفمندی و بانک‌های عامل، سعی در پرداخت سهم واحدهای تولیدی داشته و تا حدامکان بخش اعظم کار انجام شده است تا با خیال آسوده به استقبال فاز دوم بروند.

وی با بیان اینکه اجرای فاز دوم و تعیین زمان آن در اختیار ریاست جمهوری و دولت است ، بیان کرد: ولی ما در حوزه کاری خود آمادگی داریم تا موارد مختلف را ارزیابی کرده و بدون چالش و مشکلی این بحث را دنبال کنیم.

رادمرد بحث شفاف سازی قیمت حامل‌های انرژی را مهمترین وجه تمایز فاز دوم نسبت به فاز اول هدفمندی یارانه ها دانست و تصریح کرد: بهینه مصرف کردن واحدهای تولیدی، تغییر ساختار در مجموعه واحدهای تولیدی و سیستم های کارخانجات نیز از دیگر ویژگی های فاز دوم است و همچنین در برون سپاری بخش دولتی می بایست امکاناتی را برای بخش خصوصی مهیا کرد.

