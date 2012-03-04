رضا انتصاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتابی که درباره امامزاده‌های استان گلستان نوشته است اینگونه گفت: کتاب راهنمای گردشگری امامزاده‌های استان گلستان شامل فهرست 120 امامزاده و اماکن متبرکه و زیارتی در این استان است که پس از یک سال پژوهش، تدوین شده ‌است.

وی ادامه داد: بحث گردشگری مذهبی یک دغدغه مهم است و گسترش اطلاع‌رسانی به مردم در این حوزه نیازی است که باید بدان پاسخ داده شود و فکر می‌کنم این کتاب بتواند گامی در این زمینه بردارد. مجموعه اطلاعات این کتاب با استفاده از منابع استانی و همکاری اداره کل اوقاف استان گلستان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان تهیه شده ‌است.

انتصاری با اشاره به این‌که کتاب حاضر اولین کتاب گردشگری مذهبی در استان گلستان است، تصریح کرد: یکی از اهداف آماده‌سازی این کتاب توسعه و ترویج گردشگری مذهبی و ارائه راه‌های دسترسی به اماکن مذهبی برای مردم در این استان پرگردشگر است.

وی با طرح این موضوع که استان گلستان مسیر بسیار پرتردد زائران حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) است اظهار امیدواری کرد که انتشار این کتاب و با معرفی امامزاده‌ها و اماکن زیارتی استان در ارائه اطلاعات دقیق، متقن و کاربردی به گردشگران نقشی مثبت ایفا کند.

انتصاری برای انتشار کتاب راهنمای گردشگری امامزاده‌های استان گلستان با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان وارد مذاکره شده ‌است.

