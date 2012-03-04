بابل در اجرای طرح کشوری حاکمیت بالینی پیشتاز است

محمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان آیت الله روحانی که تندیس بیمارستان نمونه در اجرای برنامه حاکمیت بالینی در سطح کشور را ازآن خود کرده، ساخت طرحی جدید را به اجرا درآورده است.

وی، خدمت به مردم را از اهداف بزرگ این بیمارستان برشمرد و افزود: بزرگترین و مهم ترین هدف مدیریت و کلیه پرسنل بیمارستان این است که بتوانند بهترین خدمت را با عالی ترین کیفیت به بیماران خود و تمامی افراد جامعه ارائه دهند.

معتمدی تصریح کرد: برای عملی شدن این مهم، دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان طرح تکریم همسایگان را در دستور کار خود قرار داده، تا بتواند رضایت همسایگان را در راستای اهداف استراتژیک حاکمیت بالینی در محور تعامل با بیماران و جامعه جلب کند.

رئیس بیمارستان آیت الله روحانی بابل با بیان اینکه این مرکز درمانی به عنوان بزرگترین بیمارستان در شمال و شرق کشور است، افزود: یکی ازبرترین بیمارستانها در اجرای برنامه حاکمیت بالینی در سطح کشور نیز است.

معتمدی افزود: برگزاری برنامه آموزشی کنترل فشار خون و دیابت و نظر سنجی از این طرح از اهم جزئیات آن محسوب می شود.