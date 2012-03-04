به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سید محمد سعیدی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرکل و معاونان کمیته امداد استان قم در سخنانی با اشاره به مشارکت بالای مردم در انتخابات از حضور آگاهانه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس قدردانی کرد.



وی با بیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند اظهار داشت: نیازمندان جامعه با قناعت و مناعت طبع سختی‌ها را تحمل می ‌کنند و خودشان را مدیون امام و شهیدان می‌دانند و این موضوع باعث خرسندی است که چنین مردم با عظمت و با شرافتی تحت کمیته امداد هستند و برای کمیته امداد افتخار است که چنین بندگان مورد توجه خدا را تحت پوشش خود دارد.



امام جمعه قم ادامه داد: خداوند در قرآن و روایات نسبت به کمک به نیازمندان تاکید فراوان کرده است و کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند احب مردم در نزد خداوند هستند.



وی اضافه کرد: بدون شک روزی که بانیان خیر به امر امام این اساس را بنا نهادند و کمیته را تشکیل دادند نیت بسیار خوبی داشتند گرچه در عمل و امکانات محدودیت داشتند اما گمان نمی‌کنم آنچه امروز انجام شده در چشم‌انداز بانیان در آن روز بوده است که این نتیجه حرکت و جهاد در راه خداست که به افکار و طرح‌های این کمیته برکت داده است.



حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: مجاوران و زائران دو طبقه کمک‌دهنده به نیازمندان قم هستند و حتما باید برای آورده‌های زایران و مسافران برنامه‌ریزی شود و اگر مصلحت است محلی در ورودی‌ شهر ایجاد و بیلان کار به صورت مختصر ارایه شود تا مردم با صدقات خود خیر و برکت بیشتر را به شهر بیاورند.



وی عنوان کرد: تشکر از زائران در پرداخت صدقه موجب ترغیب و تشویق بیشتر مردم و زیاد شدن برکات از سوی خداوند خواهد شد.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) افزود: آنچه در استان جاذبه ایجاد کرده است وجود حضرت معصومه(س) است؛ این بانوی بزرگوار با حضورشان موجب برکت و خیرات در این شهر شده‌اند بنابراین کمیته امداد باید برای وجود این بارگاه با برکت طرح داشته باشد.



وی تاکید کرد: حضرت معصومه(س) قرار نبود در قم بمانند اما قم سرزمینی است که ماندگار شدند و موجب خیر و برکت شدند؛ مرحوم بروجردی برای جراحی از قم به تهران می‌رفتند اما قم او را نگه داشت و قم محل توقف بندگان صالح خدا از برکت وجود حضرت معصومه(س) است.



حجت الاسلام سعیدی تأکید کرد: آنچه برای کمیته امداد شایسته است با همکاری اتاق فکر و بخش فرهنگی آستانه برای ایام نوروز و در طول ایام سال به صورت مستمر برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد و برنامه معینی از سوی کمیته امداد و آستانه در این راستا تدوین شود.

