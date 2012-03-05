ارتباط دلالان با تیم نفت آبادان قطع شد/ تمایل "فونیکه سی" برای ماندن

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نفت که با هدایت غلامحسین پیروانی رقابتهای لیگ برتر را آغاز کرد، نتایجش مثل برق آبادان همیشه در حال کم و زیاد شدن بود هر چند هیئت مدیره این تیم که این بار برخلاف همیشه، همگی آنها از بچه های بومی شهر به شمار می روند به روند نتیجه گیری نفت امیدوار هستند.

برای اطلاع از آخرین وضع تیم صنعت نفت آبادان در لیگ برتر و برخی از حواشی که جزئی جدایی ناپذیر از پیکره زردپوشان آبادانی که در ایران به برزیل معروف هستند به شمار می روند با سخنگوی جوان باشگاه گفتگویی انجام دادیم که ماحصل آن چند سطری است که در ادامه می خوانید.



باوجود اینکه چند هفته به پایان لیگ برتر باقی مانده، آخرین وضع تیم فوتبال صنعت نفت را چگونه ارزیابی می کنید؟

تیم صنعت نفت یک اردوی یک هفته ای از دوم تا نهم اسفند در جزیره کیش برگزار کرد که خوشبختانه خوزه کاستا سرمربی تیم از این اردو خیلی راضی است. در وقفه یک ماهه ای که در لیگ برتر به وجود آمده ما از این فرصت استفاده کردیم و با برگزاری این اردو در حدود 40 درصد شرایط تیم نسبت به قبل بهبود یافته است.

در این وقفه برای دو بازی آینده نفت آبادان در لیگ برتر توسط کادر فنی، برنامه ریزی و تمرینات خوبی انجام شد تا بتوانیم با کسب امتیازات لازم، روند مناسبی را برای پیشروی در جدول رده بندی لیگ برتر آغاز کنیم.



در خصوص برگزاری اردوی تیم در جزیریه کیش برخیها در آبادان انتقاداتی داشتند؟

برخی از انتقادات این بود که چرا تمرینات در شهر آبادان برگزار نمی شود زیر هوای این شهر در این موقع از سال عالی است برخی هم می گفتند باید به خارج از کشور می رفتند ولی مطلوبیتی که برگزاری اردو در کیش داشت این بود که تمام بازیکنان کنار هم بودند و کادر فنی صبح و بعدازظهر برای تیم تمرین گذاشته بودند. حتی بعد از تمرین نیز کاستا کلاسهای آموزشی برای بازیکنان برگزاری می کرد که قاعدتا اگر این تمرینات در آبادان بود چنین فرصتی به کادرفنی و بازیکنان به دست نمی آمد.

از سوی دیگر در فاصله برگزاری اردو در کیش نیز مسئولان، روی چمن ورزشگاه تختی به عنوان ورزشگاه اختصاصی نفت کار کردند که هم اکنون وضع زمین بهبود یافته و ورزشگاه برای انجام بازیهای خانگی به آمادگی مناسبی رسیده است. هر چند ما می توانستیم مثل خیلی از تیمهای حاضر در لیگ برتر اردوی خارج ازکشور برگزاری کنیم ولی نظرمان بر این بود تا از انجام هزینه های اضافی خودداری شود.



با توجه به شرایط فعلی صنعت نفت، جایگاه این در پایان فصل را چگونه پیش بینی می کنید؟

سیاستگذاری باشگاه صنعت نفت آبادان برای کسب حداکثر امتیازات در بازیهای آینده است تا تیم به آرامش مناسب برسد؛ بی شک هر تیمی که به 40 امتیاز برسد در لیگ برتر باقی خواهد ماند. امسال سیاست باشگاه بر این است که در یک سوم بالای جدول باشیم. سال گذشته در جدول نهم شدیم و امسال باید جایگاه بهتری را به دست آوریم.



صنعت نفت امسال در اغلب خطوط با کمبود مهره تاثیر گذار مواجه بود. برای فصل آینده برنامه باشگاه برای رفع این مشکلات چیست؟

کارشناسان تخصصی باشگاه برای جذب بازیکن هم اکنون در حال جستجو بین سایر تیمها به خصوص تیمهای پایه آبادان و دسته یک کشور هستند تا ما برای فصل آینده یارگیری خوبی انجام دهیم و با هزینه های پائین تر بهترین تیم را ببندیم. یک سری بازیکن مدنظر داریم که ر فعلا قصد نداریم اسمی از آنها در رسانه ها برده شود.



ظاهرا پیشنهادهای فراوانی به فونیکه سی مهاجم خارجی صنعت نفت رسیده و احتمال ماندگاری وی در نفت برای فصل آینده خیلی کم است؟

فونیکه با وجود پیشنهادهای زیادی که برای جذب وی رسیده شخصا با توجه به جو آبادان و شرایط نفت، علاقه دارد در نفت بماند و ما هم تلاش می کنیم این مهاجم ارزشمند را حفظ کنیم. فونیکه سی اعلام کرده اگر در صنعت نفت بماند در وهله اول به خاطر هواداران نفت که او را خیلی دوست دارند می ماند به همین دلیل ما خوشبین هستیم که این مهاجم خوب را در ترکیب خود برای فصل آینده حفظ کنیم.



خوزه کاستا از هنگامی که هدایت صنعت نفت را به عهده گرفت تیم فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده مثلا پرسپولیس را با چهار گل شکست می دهد ولی در برابر تیمهای ضعیف در آبادان نتیجه نمی گیرد. آیا باشگاه تمایل به همکاری با این مربی پرتغالی دارد؟

خوزه کاستا مربی فوق العاده خوبی است. وی فنی ترین مربی در لیگ برتر است که از نظر سطح علمی و آکادمیک در سطح بالایی قرار دارد. کاستا تیم را آسیب شناسی کرده و در هفته های آینده نفت ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد. نوع قرارداد سرمربی صنعت نفت به گونه ای است که اگر کادر فنی از بازیکنان رضایت مورد نیاز را داشته باشد قراردادشان تمدید خواهد شد.



در چند بازی اخیر صنعت نفت در لیگ برتر اعتراضات فراوانی نسبت به عملکرد داوران داشتید؟

اشتباهات داوری جزء طبیعت فوتبال است و هیچوقت داوری را متهم نکردیم ولی ما در بازی با مس کرمان با اشتباه داوری بازی را واگذار کردیم. در بازی با فولاد که منجر به شکست نفت شد اخراج بازیکن ما اشتباه بود. در برابر ملوان بندرانزلی هم اشتباهاتی از سوی داور سر زد. متاسفانه برای دیدارهایی که نفت بازی کرده داورانی که انتخاب شده اند خیلی جوان بودند؛ البته قشر داوری خیلی مظلوم واقع شده اما داورانی که برایمان در بازیهای لیگ برتر سوت زدند بی تجربه بودند.

من به آقای عسکری به عنوان مسئول داوران فوتبال کشور توصیه می کنم به داورانی که می خواهند بازیهای لیگ برتر را قضاوت کنند ساده نگاه نکنند؛ زیرا داوران بین المللی برای بازیهای استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان سوت می زنند و سایر تیمها از این امتیاز بی بهره هستند زیرا ما از این شیوه تقسیم داروان گله داریم.



محرومیتهایی که برای باشگاه صنعت نفت به خصوص هواداران آن در مدت اخیر اعمال شده باعث اعتراض بسیاری از هواداران شده و آنها اعتقاددارند اینگونه برخوردها عادلانه نیست.

اتفاقا ما در باشگاه صنعت نفت نیز از کمیته انضباطی می خواهیم نگاه عادلانه تری به تیمهای مختلف داشته باشد نه اینکه به یک تیم نگاه خاص شود و به دیگر خیر. در بازی ما با فجرسپاسی شیراز، توهین هایی که به تیم صنعت نفت و مردم آبادان شد بسیار سنگین بود ولی به جای برخورد با فجرسپاسی تیم صنعت نفت که میهمان بازی بود را جریمه کردند که این موضوع عادلانه به نظر نمی رسد. بعد از این بازی با ناظر تماس گرفتیم. او گفت من گزارش بازی ارسال کردم ولی از رای صادر شده تعجب می کنم.



وضع مصدومیتها در نفت هم کمی نگران کننده است به خصوص در مورد خالقی فرد که عنوان شده در حالیکه مصدوم بود شما او را جذب کرده اید.

درباره خالقی فرد می گویند شما بازیکن مصدوم خریداری کرده اید ولی خالقی فرد در بازی با فجرسپاسی سابق پایش ترک برداشت در حالیکه مصدومیت قبلی او از ناحیه کشاله رباط ران بود که ربطی به این مصدومیت نداشت. خوشبختانه برای بازی بعدی با شاهین بوشهر مشکل خاصی از بابت بازیکنان مصدوم نداریم زیرا مصدومیت فونیکه سی و سیامک کوهنورد برطرف شده و آنها می توانند برای تیم به میدان بروند.

امسال سال بدی داشتیم دو بازیکن خوبمان را به دلیل مصدومیت از دست دادیم یکی از آنها روح الله عرب بود که در سالهای قبل، گلهای فراوانی برای نفت به ثمر رساند و حتی در چند مقطع به تیم ملی دعوت شد. همچنین نبی ساکی دیگر بازیکن مصدوم ما بود که می توانست یکی از پدیده های امسال لیگ برتر باشد ولی این بازیکن خوب که در همان اولین بازی با هدایت کاستا که به صورت ثابت وارد میدان شد مصدوم شد و تا پایان فصل نمی تواند ما را همراهی کند. روح الله عرب را نمی خواستیم از لیست خارج کنیم اما ما نیاز به خرید بازیکن جدید داشتیم و خودش اصرار کرد که از لیست خارج شود و این نشانه اخلاق پهلوانی وی بود.



اغلب مربیانی که از تیم صنعت نفت جدا می شوند؛ هواداران نفت را عامل اصلی ناکامی های این تیم معرفی می کنند در حالیکه چنین نظری اشتباه به نظر می رسد زیرا کمتر تیمی مثل نفت در این فصل هوادارانی چنین سرسخت درد.

از هواداران خیلی تشکر می کنم که به عنوان یار دوازدهم همواره یار و یاور ما بودند به خصوص در بازی آخر در برابر راه آهن که تا دقیقه 94 تیم را تشویق کردند؛ ما بخش عمده ای از پیروزیهای خود را مدیون حضور پرشور و نشاط هواداران خود هستیم. شما نگاه کنید ما مشکلاتی درآبادان داریم که بعضی از بازیکنان حاضر نیستند به این دلیل به این شهر بیایند برای نمونه علی مولایی دو پیشنهاد داشت ما پیشنهاد 90 میلیونی دادیم اما او پیشنهاد 60 میلیونی صبای قم را قبول کرد زیرا یک سری امکانات مثل آب و هوا بازیکنان را فراری می دهد اما از آن طرف ما یک امتیاز فوق العاده داریم که کمتری تیمی از آن بهره می برد و آن هواداران عاشقی هستند که در سرما و گرما یار و یاور تیم خود هستند. متاسفانه تصور اشتباهی از تماشاگران شده هر چند در هر تیمی ممکن است یک عده شیطنت کنند که این موضع را نمی توان به کل مجموعه هواداران نسبت داد.



یکی از مواردی که سالهای قبل صنعت نفت را وارد بحران می کرد حضور دلالان در این باشگاه بود به گونه ای که آنها حتی در برخی سفرها نیز تیم را همراهی می کردند؟

خوشبختانه در شرایط فعلی ارتباط دلالان از باشگاه و بازیکنان به کلی قطع شده و این افراد دیگر قادر به تخریب تیم و جوسازی نیستند. مردم نیز باید مراقب اینگونه افراد باشند. امیدوارم با کمک مسئولان و هواداران برای سال آینده تیم خوب و شایسته ای را صنعت نفت آبادان راهی لیگ کند.

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گفتگو: رسول محمودی