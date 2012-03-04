نمایشگاه گروهی نقاشی "تا بهار" و اجرای پرفورمنس محمود نورایی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه گروهی 70 اثر از آثار نقاشان جوان منطقه 5 در 2 تکنیک رنگ روغن و سیاه قلم به نمایش در آمده است.



این هنرمندان که همگی از شاگردان امیر انصاریان هستند، بهترین آثار نقاشی خود را ارائه کرده اند. بازدید از این نمایشگاه در دو بخش زمانی 9 صبح تا 12 ظهر و 14 بعد از ظهر تا 17 عصر ادامه خواهد داشت.



کلیه علاقمندان می‌توانند با مراجعه به نشانی فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت ا.. کاشانی ، انتهای خیابان مهران، خانه فرهنگ میثاق از این آثار بازدید کنند.



پرفورمنس محمود نورایی در گالری محسن



گالری محسن روز پنج شنبه 18 اسفندماه میزبان پرفورمنس "وارونگی" محمود نورایی می‌شود.



پرفورمنس وارونگی محمود نورایی روز پنج شنبه 18 اسفندماه از ساعت 17 اجرا خواهد شد. محمود نورایی در این پرفورمنس موضوع تقابل انسانی و وارونگی‌های دیدگاه انسان معاصر را به چالش می‌کشد. در این اجرا آزاده سهرابی نیز به عنوان اجراگر با نورایی همکاری خواهد داشت.



پرفورمنس وارونگی به صورت تک اجرا روز پنج شنبه از ساعت 17 تا.... در گالری محسن واقع در خیابان ظفرشرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینای شرقی پلاک ۴۲ میزبان علاقةمندان است.