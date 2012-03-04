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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

محمدی:

382 هزار هکتار گندم در گلستان کشت شد

382 هزار هکتار گندم در گلستان کشت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان گستان گفت: در سال زراعی 91 ـ 90 تاکنون سطح کشت گندم 382 هزار و 521 هکتار است.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ایین تعداد 162 هزار و 546 هکتار آن را گندم آبی و219 هزار و 975 هکتار آن را گندم دیم به خود اختصاص داده است و تا این تاریخ تمام آن سبز شده است.

وی افزود: افزایش تدریجی دمای هوا در هفته اخیر باعث تسریع در ادامه رشد و نمو گندم شده است. اکثر مزارع استان از سبزینگی خوبی برخوردار هستند و در مراحل رشدی 4 ـ 3 برگی تا پنجه دهی کامل بسر می برند.

محمدی عنوان کرد: برخی از مزارع گندم شمال و شرق استان با آب ماندگی مواجه شده اند که بعضی از این اراضی موفق به کشت گندم نشده اند و همچنین برخی از مزارع کشت شده هنوز در تنش آب ماندگی به سر می¬برند که پس از رفع این تنش کشاورزان اقدام به استفاده از کود سرک در مزارع خود خواهند کرد.      
 
وی بیان داشت: گندمکاران، جوکاران و کلزاکاران گرامی باید توجه داشته باشند در صورت وجود رطوبت مناسب در مرحله 3 الی 4 برگی گیاه از کود سرک استفاده کرده و چنانچه مزارعی که آبگرفتگی می باشد سپس از رفع آبگرفتگی اقدام به کود پاشی نمایند.
 

کد مطلب 1551199

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