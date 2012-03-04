بهسازی یادمان شهدای گمنام خارک با اعتبار سه میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، شعیب بحرینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توجه بسیار زیادی به زیباسازی خانه‌ها و کوچه ها داریم زیرا زیباسازی و تنظیف خیابانها و کوچه‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به زیرسازی، تسطیح و محوطه‌سازی یادمان شهدای گمنام خارک ادامه داد: برای اجرای این طرح سه میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

شهردار خارک افزود: با اجرای پروژه‌های مختلف در محل یادمان شهدای گمنام این محل به مرکز فرهنگی در خارگ تبدیل شده و نمازهای عید قربان و آیین‌های ماه محرم و دیگر ایام در این محل انجام می‌شود.

وی به طرح‌های زیباسازی انجام شده در جزیره خارک اشاره کرد و اظهار داشت: عمده بدنه شهر را که دیوارهای نیروهای نظامی تشکیل داده است زیرسازی و زیباسازی کردیم که جلوه خوبی به شهر داده است.

بحرینی ادامه داد: برای برداشتن حصارها و فنس‌های مراکز نظامی و بازسازی و زیباسازی آنها هر مترمربع 45 هزار تومان هزینه کرده‌ایم که امیدواریم با این اقدام توانسته باشیم رضایت اهالی را جلب کنیم.

وی به آسفالت شدن بیش از 90 درصد کوچه‌ها و خیابان‌های خارک به صورت رایگان اشاره کرد و افزود: نیروهای کمی و کیفی جمع‌آوری زباله را اضافه کرده ایم و دو ماشین مکانیزه جدید و موتور حمل زباله نیز تهیه شده تا کار جمع‌آوری زباله‌ها در شهر به خوبی انجام شود.

شهردار خارک به پخش روزانه چهار ساعت برنامه از تلویزیون شهری جزیره خارک اشاره کرد و ادامه داد: نورپردازی میدان امام خارگ از دیگر اقدامات انجام شده و شامل نمادهایی از جمله امواج، بادبان،ماهی، توربین‌های کشتی‌های قدیمی و فانوس است.

شماری از خبرنگاران رسانه‌های استان بوشهر امروز از تاسیسات نفتی در جزیره خارک بازدید کردند. همچنین قرار است خبرنگاران به همراه شهردار و رئیس شورای شهر خارگ از پروژه‌های عمرانی اجرا شده توسط شهرداری در سطح جزیره خارگ نیز دیدن کنند.