آیین نوروزخوانی در بهنمیر برگزار می شود

فرهاد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران از فرهنگ و تمدن بسیار کهن و اصیل ایرانی برخوردار بوده و به دلیل داشتن این تمدن باستانی و دیرینه مراسم ‌باستانی با شکوهی در این دیار کهن برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این مراسم در فضای عمومی و شهری با تاکید بر بعد فرهنگی آن و آشنایی کودکان و نوجوانان با این میراث کهن ایران زمین به اجرا در می آید.

باقری ادامه داد: چاپ و تکثیر راهنمای گردشگری، اهدا بسته فرهنگی به مسافران، برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، برگزاری مراسم نوروز خوانی، تبلیغات محیطی، آمادگی مساجد بین راهی به صورت 24 ساعته برای نمازگزاران ، برگزاری مسابقه فرهنگی برای میهمانان فرهنگی نوروزی و دیگر برنامه های فرهنگی در نوروز از فعالیت های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر است.

مازندران در ایام نوروز با اجرای برنامه های متنوع میزبان گردشگران است.

