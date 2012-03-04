سه منتخب ایثارگر از مشهد به مجلس شورای اسلامی راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین منتخب امیرحسین قاضی زاده جانباز 35 درصد و جراح و عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، نماینده دوره هشتم مجلس، معاون بهداشت و درمان بنیاد مستضعفان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان و قائم مقام وزیر در استان است که با کسب 302 هزار رای به عنوان و اولین نفر به بهارستان راه یافت.

هاشم بنی هاشمی، آزاده قبل از انقلاب، سردار مشهد در سالهای 86 تا 82، اولین استاندار قم، نماینده مردم مشهد و کلات در دوره های سوم و چهارم مجلس و مدیر اجرایی جهاد سازندگی خراسان رضوی بود که با کسب 228 هزار رای به عنوان دومین منتخب مردم به مجلس رفت.

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر جانباز 40 درصد، استاد حوزه و دانشگاه، معاون آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه خراسان بزرگ، معاون فرهنگی تربیتی دانشگاه جامعه المصطفی و عضو نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز سومین نماینده راه یافته به مجلس است که با کسب 217 هزار رای توسط مردم برگزیده شد.

گفتنی است، چهار کاندیدای دیگر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که از این میان دو نماینده به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.