به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صدری با بیان این نمایشگاه در شهرستان ابهر هم‌اکنون در حال برگزاری است، یادآور شد: نمایشگاه بهاره در شهرستان ابهر از 5 اسفند آغاز شده و تا 15 اسفند ادامه خواهد داشت، همچنین در شهرستان خدابنده این نمایشگاه از 17 الی 26 اسفند و خرمدره 15 الی 25 اسفند برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی در سطح استان 5 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 427 غرفه برگزار خواهد شد.

صدری در خصوص اقلامی که در این نمایشگاه‌ها عرضه خواهد شد، افزود: آجیل و خشکبار، مواد غذایی، شیلات، مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش و همه اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایان سال در این نمایشگاهها عرضه خواهد شد.

وی در ادامه از عرضه برنج، روغن، مرغ منجمد، گوشت منجمد و پودر شوینده با نرخ مصوب در این نمایشگاه خبر داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به تخفیف 10 الی 15 درصدی همه اقلام عرضه شده در نمایشگاه، افزود: علاوه بر اینکه امر قیمتگذاری و کیفیت اقلام قابل عرضه از سوی بازرسان با هماهنگی اتحادیه‌ها، مجامع و کارشناسان اصناف تائید شده است، در تمام نمایشگاه‌ها بازرسان مجمع امور صنفی و اصناف بر عملکرد فروشندگان نظارت می‌کنند.

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