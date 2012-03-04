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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

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نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در زنجان دایر شد

نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در زنجان دایر شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت و تجارات استان زنجان از برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در این استان خبر داد و گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهر زنجان از 14 تا 20 اسفند در محل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین و از 20 تا 29 اسفند در ورزشگاه زیتون برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صدری با بیان این نمایشگاه در شهرستان ابهر هم‌اکنون در حال برگزاری است، یادآور شد: نمایشگاه بهاره در شهرستان ابهر از 5 اسفند آغاز شده و تا 15 اسفند ادامه خواهد داشت، همچنین در شهرستان خدابنده این نمایشگاه از 17 الی 26 اسفند و خرمدره 15 الی 25 اسفند برگزار خواهد شد.
 
وی ادامه داد: به‌طور کلی در سطح استان 5 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 427 غرفه برگزار خواهد شد.
 
صدری در خصوص اقلامی که در این نمایشگاه‌ها عرضه خواهد شد، افزود: آجیل و خشکبار، مواد غذایی، شیلات، مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش و همه اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایان سال در این نمایشگاهها عرضه خواهد شد.
 
وی در ادامه از عرضه برنج، روغن، مرغ منجمد، گوشت منجمد و پودر شوینده با نرخ مصوب در این نمایشگاه خبر داد.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به تخفیف 10 الی 15 درصدی همه اقلام عرضه شده در نمایشگاه، افزود: علاوه بر اینکه امر قیمتگذاری و کیفیت اقلام قابل عرضه از سوی بازرسان با هماهنگی اتحادیه‌ها، مجامع و کارشناسان اصناف تائید شده است، در تمام نمایشگاه‌ها بازرسان مجمع امور صنفی و اصناف بر عملکرد فروشندگان نظارت می‌کنند.
 
بازسازی سرای ملک به تعویق افتاد

با توجه به اینکه صاحبان مغازه‌های سرای ملک، با میراث فرهنگی استان همکاری نکرده و حاضر به اجاره دادن مغازه‌ها نیستند، تکمیل این سرا تا پایان سال 91 به تأخیر افتاد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  زنجان گفت: بیشتر مغازه‌های واقع در سرای ملک در دست وراث بوده و به تبع آن نیز جمع کردن همه آنان و کسب اجازه از آنان بسیار زمان‌بر و مشکل خواهد بود.

یحیی نقی‌زاده‌محجوب به تلاش این اداره کل در راستای اجاره مغازه‌های این سرا اشاره کرد و افزود: با وجود تمام مشکلاتی که در راستای اجاره مغازه‌های سرای ملک وجود دارد، با همکاری هیأت امنای بازار و ریش‌سفیدان شهر تا چندی بعد تمام این مغازه‌ها به مؤجران تحویل داده خواهد شد و لازم به ذکر است سرای ملک با اعتباری بیش از 600 میلیون تومان مرمت و بازسازی شده است که در صورت رفع مشکل حقوقی مغازه‌ها، در اسرع وقت فروش محصولات صنایع دستی در این راستا آغاز خواهد شد.

وی با بیان اتمام طراحی فاز اول پروژه شهرک صنایع دستی استان، تصریح کرد: زمین 10 هکتاری شهرک صنایع دستی از منابع استانی تأمین و با همکاری بخش خصوصی آغاز شده است که تاکنون شاهد رشد 30 درصدی این پروژه بوده‌ایم.

نقی زاده محجوب از وجود کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع دستی متنوع در شهرک صنایع‌دستی خبر داد و متذکر شد: فاز اول این پروژه که شامل کارگاه‌ها و فروشگاه‌ها است در اواخر سال آتی افتتاح خواهد شد.

نقی‌زاده‌محجوب به ساماندهی مرکز خوداشتغالی برای احداث بازارچه صنایع دستی بانوان اشاره کرد و یادآور شد: تا پایان امسال همه غرفه‌های این مرکز ساماندهی شده و با توجه به اتمام طراحی فاز نخست، این بازارچه در اسرع وقت اقدام به ساخت آن خواهد شد.

کد مطلب 1551204

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