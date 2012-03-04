با توجه به اینکه صاحبان مغازههای سرای ملک، با میراث فرهنگی استان همکاری نکرده و حاضر به اجاره دادن مغازهها نیستند، تکمیل این سرا تا پایان سال 91 به تأخیر افتاد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: بیشتر مغازههای واقع در سرای ملک در دست وراث بوده و به تبع آن نیز جمع کردن همه آنان و کسب اجازه از آنان بسیار زمانبر و مشکل خواهد بود.
یحیی نقیزادهمحجوب به تلاش این اداره کل در راستای اجاره مغازههای این سرا اشاره کرد و افزود: با وجود تمام مشکلاتی که در راستای اجاره مغازههای سرای ملک وجود دارد، با همکاری هیأت امنای بازار و ریشسفیدان شهر تا چندی بعد تمام این مغازهها به مؤجران تحویل داده خواهد شد و لازم به ذکر است سرای ملک با اعتباری بیش از 600 میلیون تومان مرمت و بازسازی شده است که در صورت رفع مشکل حقوقی مغازهها، در اسرع وقت فروش محصولات صنایع دستی در این راستا آغاز خواهد شد.
وی با بیان اتمام طراحی فاز اول پروژه شهرک صنایع دستی استان، تصریح کرد: زمین 10 هکتاری شهرک صنایع دستی از منابع استانی تأمین و با همکاری بخش خصوصی آغاز شده است که تاکنون شاهد رشد 30 درصدی این پروژه بودهایم.
نقی زاده محجوب از وجود کارگاهها و فروشگاههای صنایع دستی متنوع در شهرک صنایعدستی خبر داد و متذکر شد: فاز اول این پروژه که شامل کارگاهها و فروشگاهها است در اواخر سال آتی افتتاح خواهد شد.
نقیزادهمحجوب به ساماندهی مرکز خوداشتغالی برای احداث بازارچه صنایع دستی بانوان اشاره کرد و یادآور شد: تا پایان امسال همه غرفههای این مرکز ساماندهی شده و با توجه به اتمام طراحی فاز نخست، این بازارچه در اسرع وقت اقدام به ساخت آن خواهد شد.
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