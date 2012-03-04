وقوع سرقت در خراسان شمالی 15 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی از کاهش 51 درصدی وقوع سرقت، طی بهمن ماه امسال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ قربانعلی داوطلب در این رابطه افزود: در بهمن ماه سال جاری 122 فقره سرقت رخ داده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته 51 درصد کاهش و نسبت به دی ماه امسال نیز 10 درصد کاهش داشته است.

وی بیان داشت: طی یک ماه گذشته تعداد 3هزار و 227 فقره عملیات انجام شده، که پلیس 110 در کمتر از 15 دقیقه در محل های مورد نظر حضور یافته است.

داوطلب اضافه کرد: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی نیز پرسنل اطلاعات و امنیت اخلاقی و کوپ های تابعه در این مدت تعداد 2921 عدد مواد محترقه کشف و ضبط نمودند.

وی همچنین در خصوص عملکرد پلیس این شهرستان در راستای دستگیری سارقان افزود: 830 نفر مظنون طی مدت یاد شده توسط پلیس شهرستان دستگیر که 4 نفر آنان سارقان حرفه ای بوده اند و در نتیجه موجب کشف 92 فقره سرقت شده است.

داوطلب تصریح کرد: طی یک ماه گذشته مقدار 9 کیلو و 992 گرم تریاک، 11 کیلو و 830 گرم از نوع شیره، کریستال و شیشه و 208 گرم هروئین کشف و در این رابطه تعداد 139 نفر معتاد و قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

کشف بیش از یک هزارعدد انواع مواد محترقه در خراسان شمالی



فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان شیروان در بازرسی از یک واحد صنفی متخلف ، 1287عدد انواع مواد محترقه را کشف و ضبط کردند.



سرهنگ قاسمعلی یوسفخانی افزود: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه متصدی یک واحد صنفی در یکی از محلات ، به صورت گسترده اقدام به تهیه و توزیع مواد محترقه در بین جوانان و نوجوانان می کند موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.



وی در ادامه گفت: پس از انجام یکسری تحقیقات میدانی و کسب اطمینان از صحت موضوع، این واحد صنفی بازرسی، که تعداد 1287عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.



یوسفخانی افزود: در این رابطه متصدی این واحد‌به اتهام تهیه و توزیع مواد محترقه دستگیر و واحد صنفی مورد نظر پلمپ شد.



وی با اشاره به اینکه متهم بهمراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد به شهروندان توصیه کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام چهارشنبه آخر سال، والدین برای حفظ سلامت فرزندان و جوانان خود، نظارت کافی را بر رفتار و عملکرد آنان داشته باشند.



فرمانده انتظامی شیروان در ادامه گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد این چنینی می توانند مراتب را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در جهت جمع آوری مواد محترقه که بلای جان و مال افراد محسوب می شود صورت پذیرد.