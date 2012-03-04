وقوع سرقت در خراسان شمالی 15 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی از کاهش 51 درصدی وقوع سرقت، طی بهمن ماه امسال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ قربانعلی داوطلب در این رابطه افزود: در بهمن ماه سال جاری 122 فقره سرقت رخ داده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته 51 درصد کاهش و نسبت به دی ماه امسال نیز 10 درصد کاهش داشته است.
وی بیان داشت: طی یک ماه گذشته تعداد 3هزار و 227 فقره عملیات انجام شده، که پلیس 110 در کمتر از 15 دقیقه در محل های مورد نظر حضور یافته است.
داوطلب اضافه کرد: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی نیز پرسنل اطلاعات و امنیت اخلاقی و کوپ های تابعه در این مدت تعداد 2921 عدد مواد محترقه کشف و ضبط نمودند.
وی همچنین در خصوص عملکرد پلیس این شهرستان در راستای دستگیری سارقان افزود: 830 نفر مظنون طی مدت یاد شده توسط پلیس شهرستان دستگیر که 4 نفر آنان سارقان حرفه ای بوده اند و در نتیجه موجب کشف 92 فقره سرقت شده است.
داوطلب تصریح کرد: طی یک ماه گذشته مقدار 9 کیلو و 992 گرم تریاک، 11 کیلو و 830 گرم از نوع شیره، کریستال و شیشه و 208 گرم هروئین کشف و در این رابطه تعداد 139 نفر معتاد و قاچاقچی نیز دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه متهم بهمراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد به شهروندان توصیه کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام چهارشنبه آخر سال، والدین برای حفظ سلامت فرزندان و جوانان خود، نظارت کافی را بر رفتار و عملکرد آنان داشته باشند.
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