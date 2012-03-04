مجید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری هشتمین جشنواره فروش فرش دستباف استان قم اظهار داشت: همه ساله در آستانه سال نو، اتحادیه فرش دستباف استان با هدف آشتی دوباره مردم با مصرف فرش دستباف این جشنواره را برگزار می کند.



وی یادآور شد: متاسفانه علی رغم مزیت های فرش دستباف از نظر سلامتی و مدت ماندگاری بالا آن، در حدود 20 تا 25 سال است که مصرف فرش دستباف در خانواده ها جای خود را استفاده از فرش های ماشینی داده است.



فروش نقد و اقساط فرش دستباف در زمان برگزاری جشنواره



مدیر عامل اتحادیه فرش دستباف قم با بیان این که قیمت بالای فرش دستباف نیز باعث کاهش مصرف این نوع فرش در بین خانواده ها شده است، یادآور شد: به منظور ترویج مصرف فرش دستباف، اتحادیه فرش دستباف قم اقدام به فروش نقد و اقساط فرش های دستباف همزمان با برگزاری این جشنواره کرده است.



حضور تعاونی های فرش دستباف قم، تبریز و کاشان



وی در خصوص آثار ارائه شده در این جشنواره گفت: در این جشنواره فرش و تابلو فرش های دستباف کرک، پشم و ابریشم از هفت شرکت تعاونی روستایی عضو اتحادیه فرش دستباف استان قم با 5 هزار عضو، همچنین تعاونی های سایر استان ها از جمله تبریز و کاشان عرضه می‌شود.



اخوان ارائه آموزش های نگهداری و دیگر سرویس های خدماتی در خصوص فرش دستباف را از جمله برنامه های جانبی هشتمین جشنواره فروش فرش دستباف استان قم عنوان کرد و افزود: این جشنواره از 14 اسفندماه آغاز و تا 23 اسفندماه جاری در محلی واقع در خیابان 19 دی، کوچه شماره 32 ، پلاک سه دایر است.



وی یادآور شد: علاقمندان می‌توانند از ساعت چهار بعد از ظهر تا 10 شب برای بازدید و خرید فرش های دستباف به این محل مراجعه کنند.